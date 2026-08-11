Šta uradi, Osmane?! (VIDEO)

Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 21:24

Kakav promašaj najboljeg igrača Crvene zvezde...

Više od 50 minuta Marakana je čekala na prvu, pravu šansu za Crvenu zvezdu, i kada ju je napokon dočekala - uzdah (ili bolje reći izdah) razočarenja prolomio se našim najvećim stadionom. Osman Bukari, najopasniji igrač crveno-belih u ovom dvomeču uspeo je da pobegne odbrani Hapoela, da uđe u šesnaesetrac - doduše prilično iskosa - a onda kada su svi očekivali proigravanja i loptu na penaltik, usledio je šut nebu pod oblake, kako su to starovremenski komentatori voleli da kažu. Igrao se 51. minut...

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