Medina za Leverkuzenov savršen balans - 100 zaradili, 99 potrošili

Ozvaničeno je i predstavljeno i četvrto zvučno pojačanje Bajer Leverkuzena. Fakundo Medina (27), iskusni reprezentativac Argentine (pet utakmica na proteklom Svetskom šampionatu), stigao je iz Marselja u poslu vrednom 23.000.000 evra, čime je Vekself verovatno završio s renoviranjem odbrane.

Podsetimo, Baj arenu je letos napustio Aleks Grimaldo (otišao u Atletiko Madrid), Arsenal je otkupio Pjera Inkapijea, dok su neki mlađi momci otišli na pozajmice. Imajući u vidu da je Lukas Vaskez odavno zagazio u četvrtu deceniju života, odnosno da se Aksel Tape i Žanuel Belosijan još nisu dokazali na velikoj sceni, bilo bije jasno da će nemački klub morati da pazari još jednog defanzivca, pored Migela Gutijereza - po mogućstvu univerazlca. I to je uradio.