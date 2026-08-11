Medina za Leverkuzenov savršen balans - 100 zaradili, 99 potrošili
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 20:14
Bajer ozbiljno renovirao odbranu
Ozvaničeno je i predstavljeno i četvrto zvučno pojačanje Bajer Leverkuzena. Fakundo Medina (27), iskusni reprezentativac Argentine (pet utakmica na proteklom Svetskom šampionatu), stigao je iz Marselja u poslu vrednom 23.000.000 evra, čime je Vekself verovatno završio s renoviranjem odbrane.
Podsetimo, Baj arenu je letos napustio Aleks Grimaldo (otišao u Atletiko Madrid), Arsenal je otkupio Pjera Inkapijea, dok su neki mlađi momci otišli na pozajmice. Imajući u vidu da je Lukas Vaskez odavno zagazio u četvrtu deceniju života, odnosno da se Aksel Tape i Žanuel Belosijan još nisu dokazali na velikoj sceni, bilo bije jasno da će nemački klub morati da pazari još jednog defanzivca, pored Migela Gutijereza - po mogućstvu univerazlca. I to je uradio.
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Fakundo Mendina dugo je bio na radaru Leverkuzena, a glavnokomandujućem u sportskom sektoru - Simonu Rolfesu, posebno se dopao noseći dres Gaučosa tokom Mundijala. Medina je igrao i kao levi, i kao desni bek, i kao štoper. A to je upravo ono što je novi trener Marles Martinez Novelj tražio od uprave - svestranog defanzivca solidne tehnike.
Leverkuzen je tokom leta potrošio ukupno 99.000.000 evra na nove igrače (računajući i novac utrošen na Kerema Alajbegovića, kog je preprodao), a zaradio 100.000.000, takođe računajući izlazni transfer reprezentativca Bosne i Hercegovine.
Podsetimo, stigli su Afonso Moreira iz Liona (29.500.000), pomenuti Gitijerez (26.000.000), vunderkind iz Herte Kenet Ajhorn (9.000.000)...
Očekuje se da do kraja prelaznog roka Rolfes pazari još jedno desno krilo. Poslednjih dana najčešće se pominje povratak Muse Dijabija iz Saudijske Arabije.