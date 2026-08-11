Klubovi digli glas: Povucite sporne i neistinite kvalifikacije ili ćemo preduzeti pravne radnje

"Poštovani gospodine Otoviću,

Povodom Saopštenja od 11.08.2026. godine, koje ste u svojstvu predsednika UK KLS potpisali, dostavili svim klubovima – članovima UK KLS, a potom učinili dostupnim i široj javnosti putem zvanične internet prezentacije UK KLS, KK FMP, KK Dynamic BG, KK Spartak i KK Zlatibor prinuđeni su da Vam se obrate ovom formalnom opomenom.

U navedenom Saopštenju izneli ste niz proizvoljnih, netačnih i uvredljivih tvrdnji i kvalifikacija na račun četiri kluba koji su iskoristili svoje Ustavom i zakonom garantovano pravo na sudsku zaštitu i pred nadležnim sudom dobili traženu zaštitu.

Posebno su nedopustive Vaše kvalifikacije da su četiri kluba „na kriminogen način“ izdejstvovala „nezakonito rešenje“, da njihovo postupanje predstavlja „teror manjine nad većinom“, kao i insinuacije o „odgovornim licima koja stoje iza opstrukcije srpske košarke“. Istovremeno ste postupajućeg sudiju javno povezali sa navodnim „podstrekačima“ i najavili ispitivanje „haosa u Prvom osnovnom sudu“.

Podsećamo Vas da o zakonitosti sudske odluke ne odlučuje predsednik UK KLS, već nadležni sud u zakonom propisanom postupku. Nezadovoljstvo sudskom odlukom ostvaruje se pravnim lekom, a ne javnim optuživanjem stranaka koje su sudsku zaštitu zatražile, niti pripisivanjem kriminalnog postupanja bez ijednog dokaza.

Pojedine formulacije upotrebljene u Vašem Saopštenju, posmatrane u celini i u kontekstu u kojem su objavljene, imaju obeležja krivičnog dela uvrede iz člana 170. Krivičnog zakonika u odnosu na fizička lica koja su njima neposredno ili posredno odredivo označena, dok četiri kluba zadržavaju pravo da pred nadležnim sudom zatraže građanskopravnu zaštitu svog poslovnog ugleda.

Posebno ukazujemo da iznošenje i prenošenje neistinitih i uvredljivih navoda može biti osnov za sudsko utvrđivanje odgovornosti, obavezu naknade nastale materijalne i nematerijalne štete, kao i za izricanje zabrane daljeg iznošenja, ponavljanja i javnog širenja istih ili suštinski istovetnih tvrdnji.

Naša četiri kluba će, verujte, iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi pune zaštite svog ugleda i prava.

Činjenica da sporno Saopštenje nije ostalo u okvirima interne prepiske, već je dostavljeno svim klubovima i objavljeno na zvaničnoj internet prezentaciji UK KLS, sa koje ga je, bez provere, preuzeo jedan elektronski medij, po prirodi stvari uvećava domet i moguće posledice iznetih tvrdnji.

Stoga Vas ovim putem pozivamo i opominjemo da bez odlaganja povučete sporne i neistinite kvalifikacije koje se odnose na naša četiri kluba i lica koja ih predstavljaju, te da se ubuduće uzdržite od iznošenja tvrdnji kojima im se, bez bilo kakvog činjeničnog ili pravnog osnova, pripisuje kriminalno, protivpravno ili nečasno postupanje.

U suprotnom, naša četiri kluba će, bez daljeg upozorenja, preduzeti raspoložive pravne radnje radi zaštite svog poslovnog ugleda, uključujući pokretanje odgovarajućeg parničnog postupka, dok će lica koja su spornim navodima individualno pogođena samostalno oceniti postojanje osnova za krivičnopravnu zaštitu.

Ovu opomenu ne treba shvatiti kao pokušaj ograničavanja Vašeg prava da kritikujete postupke klubova ili sudske odluke. To pravo niko ne osporava.

Pravo na kritiku, međutim, nije pravo da se neistinitim kvalifikacijama drugome pripisuje kriminalno postupanje", stoji u saopštenju.