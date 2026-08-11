Iznenađenje: Milija Vojinović napustio ABA ligu
Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 20:20
I seli se na direktorsku funkciju Vojvodine
Iznenađujuća vest iz sedišta ABA lige - Milija Vojinović napustio je mesto sportskog direktora takmičenja!
Prema nezvaničnim informacijama, on će karijeru nastaviti kao sportski direktor Vojvodine koja ulazi u sportsku saradnju sa Dubaijem. Saradnja je raskinuta sporazumnim putem. Kako je navedeno u saopštenju takmičenja, odluka je doneta zbog želje Vojinovića da juri nove profesionalne izazove.
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Vojinović je funkciju sportskog direktora ABA lige obavljao tokom poslednjih šest i po godina i za to vreme regionalnog takmičenje dostiglo je najvišu tačku! ABA je promenila format, postala finansijski samostalno održiva ulaskom Dubaija, Kluža, Beča, Slovana iz Bratislave, odnosno klubova koji su platili licencu za učešće u takmičenju.
“ABA liga izražava zahvalnost Miliji Vojinoviću na predanom radu svih ovih godina, ali i na doprinosu razvoja regionalnog takmičenja i košarke. ABA liga želi Vojinoviću sreću u daljim profesionalnim izazovima”, stoji u saopštenju.
Kako je navedeno na sajtu ABA lige, u narednom periodu biće preduzeti svi potezi kako bi se na vreme izabrao novi sportski direktor takmičenja.