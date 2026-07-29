(Starsport)
(Starsport)

UŽIVO: Crvena zvezda – Larn 4:0, opet Arnautović

sre. 29.07.26. | 21:20

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (drugi meč)

Crvena zvezda - Larn 4:0 (2:0)
/Katai 2, Arnautović 45+3, 60, Loizu 49/

Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Elčin Masijev

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Strika - Abu Fani, Krunić - Loizu, Čam, Katai - Arnautović

Larn: Ferguson - Doneli, Ridli, Bent, Kosgrov - Grejem, Galager, Doerti - Mekenef, Sloun, O'Hara (od 46. O'Nil)

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kvalifikacije za Ligu šampionaUŽIVOFK Crvena zvezdaLarn
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