(©MN Press)
(©MN Press)

UŽIVO: Crvena zvezda – Partizan 2:1, Ivanić iz penala!

ned. 06.09.26. | 16:55

Pratite sa nama tok meča na stadionu Rajko Mitić

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 2:1
/Dijeng 17, Ivanić 28 - Že 1/

Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Nenad Minaković

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Lukasen, Učena - Krunić, Gaštarov - Čam, Elšnik - Kostov, Dijeng, Ivanić.

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Đurđević, Milić, Simić, Milovanović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić – Že.

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