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UŽIVO: Crvena zvezda – Partizan 2:1, Ivanić iz penala!
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ned. 06.09.26. | 16:55
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CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 2:1
/Dijeng 17, Ivanić 28 - Že 1/
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Nenad Minaković
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Lukasen, Učena - Krunić, Gaštarov - Čam, Elšnik - Kostov, Dijeng, Ivanić.
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić – Đurđević, Milić, Simić, Milovanović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić – Že.
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