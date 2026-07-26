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UŽIVO: Crvena zvezda – Vojvodina 2:1; MULAHUSEJNOVIĆ! (VIDEO)
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ned. 26.07.26. | 19:04
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa derbija drugog kola Mozzart Bet Superlige
CRVENA ZVEZDA – VOJVODINA 2:1
/Bukari 15, Kostov 19 - Mulahusejnović 32/
Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Miloš Milanović
CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Bukari, Kostov, Ivanić – Duarte.
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovovac - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović.
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