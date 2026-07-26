Hezonja od Kavalirsa dobija 2.800.000 dolara
Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 19:20
Hrvatski internacionalac se vraća u NBA i oblači dres Klivlenda
Dugotrajnim nagađanjima i spekulacijama oko nastavka karijere Marija Hezonje konačno je došao kraj. Hrvatski košarkaš i dosadašnja zvezda Real Madrida postigao je dogovor sa Klivlend Kavalirsima, sa kojima je potpisao jedogodišnji ugovor vredan 2,8 miliona dolara. Tim potpisom Hezonja je i zvanično potvrdio svoj povratak u najjaču ligu sveta, gde će ponovo zaigrati prvi put još od sezone 2019/20.
Iako su se za usluge bivšeg krilnog igrača „kraljevskog kluba” otimali brojni evroligaški velikani, ali i nekolicina drugih NBA timova koji su ovog leta pravili šampionske kalkulacije, Klivlend je uspeo da izvojuje pobedu i osigura potpis zrelog i prekaljenog evroligaškog asa. Hezonja ulazi u novu NBA epizodu znatno iskusniji u odnosu na svoj prvi boravak u Americi, kada je branio boje Orlanda, Njujorka i Portlanda.
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Iako je bio peti pik na draftu 2015, njegov petogodišnji boravak u NBA ostavio ga je na proseku od 6,9 poena, 3,1 skoka i 1,3 asistencije, uz 31,9 odsto za tri. Zabeležio je 330 NBA nastupa.
Ipak, otkako se vratio u Evropu, prvo je igrao za Uniks kod Velimira Perasovića gde se dokazao da može da igra na visokom nivou. To mu je otvorilo vrata Real Madrida gde je prethodnih godina imao veliku ulogu u osvajanju svim trofeja...
Sada ostaje da se vidi kakvu će ulogu imati u Klivlendu kod Džejmsa Hardena i ostalih zvezda...