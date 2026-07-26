Hezonja od Kavalirsa dobija 2.800.000 dolara

Dugotrajnim nagađanjima i spekulacijama oko nastavka karijere Marija Hezonje konačno je došao kraj. Hrvatski košarkaš i dosadašnja zvezda Real Madrida postigao je dogovor sa Klivlend Kavalirsima, sa kojima je potpisao jedogodišnji ugovor vredan 2,8 miliona dolara. Tim potpisom Hezonja je i zvanično potvrdio svoj povratak u najjaču ligu sveta, gde će ponovo zaigrati prvi put još od sezone 2019/20.

Iako su se za usluge bivšeg krilnog igrača „kraljevskog kluba” otimali brojni evroligaški velikani, ali i nekolicina drugih NBA timova koji su ovog leta pravili šampionske kalkulacije, Klivlend je uspeo da izvojuje pobedu i osigura potpis zrelog i prekaljenog evroligaškog asa. Hezonja ulazi u novu NBA epizodu znatno iskusniji u odnosu na svoj prvi boravak u Americi, kada je branio boje Orlanda, Njujorka i Portlanda.