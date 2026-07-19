UŽIVO - FINALE MUNDIJALA: Španija - Argentina 0:0
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ned. 19.07.26. | 16:56
Pratite uz Mozzart Sport finale Svetskog prvenstva u Njujorku
FINALE MUNDIJALA
ŠPANIJA - ARGENTINA 0:0
Njujork.
Stadion: Metlajf.
Gledalaca: oko 80.000.
Sudija: Slavko Vinčić (Slovenija).
Španija (4-2-3-1): Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal.
Argentina (4-4-2): Martines - Montijel, Romero, Li. Martines, Taljafiko - De Pol, Fernandez, Makalister, Gonzales - Mesi, Alvarez.
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