UŽIVO - KVALIFIKACIJE ZA LK: Ajaks - Vojvodina 0:0, UNA - Partizan 0:0

čet. 30.07.26. | 19:07

Pratite uz Mozzart Sport utakmice srpskih predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)

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Ajaks - Vojvodina 0:0 (prvi meč - 4:1)

Amsterdam.
Stadion: Johan Krojf arena.
Sudija: Hristos Vergetis (Grčka).

Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal - Klasen, Reger, Gluh - Berhujs, Dolberg, Godts.

Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros- Đakovac, Petrović, Zukić - Ranđelović, Vukanović, Sukačev.

UNA Štrasen - Partizan, 20.30 (prvi meč - 0:4)

Luksemburg.
Stadion: Luksemburg.
Sudija: Ben Mekmaster (Severna Irska).

UNA Štrasen (3-5-2): Ozdžan – Gej, Ture, Hal – Delorž, Natami, Rastoder, Stejmec, Majre – Perez, Zenađi.

Partizan (4-1-4-1): Krunić – Đurđević, Simić, Mitrović, Petrović – Samson – Sek, Zeković, Kostić, Traore – Kojzek.

Braga - Železničar, 21.00 (prvi meč - 1:0)

Braga.
Stadion: Munisipal.
Sudija: Dalibor Černi (Češka).

Braga (4-3-3): Fontes - Gomez, Barsija, Karvaljo, Ari-Embi - Mutinjo, Gorbi, Huseinbašić - Silva, Orta, Viktor.

Železničar (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Jevremović, Sabo, Šekularac - Simao, Ankeje, Jovanović.

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