UŽIVO - KVALIFIKACIJE ZA LK: Ajaks - Vojvodina 0:0, UNA - Partizan 0:0
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čet. 30.07.26. | 19:07
Pratite uz Mozzart Sport utakmice srpskih predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)
Ajaks - Vojvodina 0:0 (prvi meč - 4:1)
Amsterdam.
Stadion: Johan Krojf arena.
Sudija: Hristos Vergetis (Grčka).
Ajaks (4-3-3): Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal - Klasen, Reger, Gluh - Berhujs, Dolberg, Godts.
Vojvodina (4-3-3): Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros- Đakovac, Petrović, Zukić - Ranđelović, Vukanović, Sukačev.
UNA Štrasen - Partizan, 20.30 (prvi meč - 0:4)
Luksemburg.
Stadion: Luksemburg.
Sudija: Ben Mekmaster (Severna Irska).
UNA Štrasen (3-5-2): Ozdžan – Gej, Ture, Hal – Delorž, Natami, Rastoder, Stejmec, Majre – Perez, Zenađi.
Partizan (4-1-4-1): Krunić – Đurđević, Simić, Mitrović, Petrović – Samson – Sek, Zeković, Kostić, Traore – Kojzek.
Braga - Železničar, 21.00 (prvi meč - 1:0)
Braga.
Stadion: Munisipal.
Sudija: Dalibor Černi (Češka).
Braga (4-3-3): Fontes - Gomez, Barsija, Karvaljo, Ari-Embi - Mutinjo, Gorbi, Huseinbašić - Silva, Orta, Viktor.
Železničar (4-3-3): Popović - Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija - Jevremović, Sabo, Šekularac - Simao, Ankeje, Jovanović.
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