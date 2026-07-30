PAO ozvaničio Fransiska i na njega će ukupno potrošiti 11.500.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 19:18
Francuski košarkaš dolazi kod Željka Obradovića, Zeleni platili Asvelu 1.000.000 evra na ime obeštećenja
Pričalo se da želi isključivo u NBA, ali je u priču ušao Asvel sa svojom astronomskom ponudom od 4.000.000 evra po sezoni, a nakon što klub iz Vilerbana ipak nije dobio finansijsku injekciju katarskog investicionog fonda, Silvan Fransisko se ponovo pojavio kao opcija na tržištu i konačno je pronašao utočište za narednu sezonu.
Kao što je i najavljeno, igraće za grčki Panatinaikos, potvrdio je klub zvanično na društvenim mrežama. Neće francuski košarkaš proći puno lošije u finansijskom smislu, zarađivaće oko 3.500.000 evropskih novčanica po sezoni, a ugovor je potpisan na tri godine.
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Kako je preneo grčki Sport24, Zeleni su platili 1.000.000 evra Asvelu na ime obeštećenja za bivšeg plejmejkera Žalgirisa. Ova cifra će defintivno značiti francuskoj ekipi, kojoj je svaka novčana injekcija od pomoći u ovom trenutku, kako bi prevazišla krizu u kojoj se nalazi.
Radi se zaista o astronomskim brojkama za evropske okvire, Fransisko će evidentno biti među plaćenijim igračima u Evroligi sledeće sezone, ali ako pogledamo statistiku – apsolutno zasluženo. Momak iz predgrađa Pariza je tokom minule sezone u elitnom evropskom takmičenju prosečno beležio 16,5 poena, 6,5 asistencija i 2,9 skokova, uz odličnih 39 odsto uspešnosti u šutu za tri.
Nema smisla ni naglašavati da će PAO biti ponovo broj jedan favorit za trofej Evrolige, a ekipu Željka Obradovića su od zvučnih imena ovog leta pojačali Geršon Jabusele, Mustafa Fal, Branku Badio, kao i bivši košarkaš Partizan Mozzart Beta Isak Bonga. Kada se pogelda sastav Zelenih, jasno je zašto su tako olako pustili Čedija Osmana – Panatinaikos puca od kvaliteta.