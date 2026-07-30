PAO ozvaničio Fransiska i na njega će ukupno potrošiti 11.500.000 evra

Pričalo se da želi isključivo u NBA, ali je u priču ušao Asvel sa svojom astronomskom ponudom od 4.000.000 evra po sezoni, a nakon što klub iz Vilerbana ipak nije dobio finansijsku injekciju katarskog investicionog fonda, Silvan Fransisko se ponovo pojavio kao opcija na tržištu i konačno je pronašao utočište za narednu sezonu.

Kao što je i najavljeno, igraće za grčki Panatinaikos, potvrdio je klub zvanično na društvenim mrežama. Neće francuski košarkaš proći puno lošije u finansijskom smislu, zarađivaće oko 3.500.000 evropskih novčanica po sezoni, a ugovor je potpisan na tri godine.