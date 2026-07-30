Stigla zvanična potvrda iz Asvela: Težak udarac za nas, nadali smo se budžetu po meri naših želja

Iz kluba je saopšteno da je Nadzorni organ za finansije (DNCCG) danas zvanično odobrio revidirani finansijski plan. Iako je novi budžet daleko ispod prvobitno projektovanih i najavljivanih visina, u Vilerbanu pokušavaju da smire strasti i ovaj potez opisuju kao „neophodan i važan korak za dugoročnu stabilnost projekta“ .

Podsećamo, Panatinaikos je već promovisao Silvana Fransiska na društvenim mrežama, Danijel Tajs bi mogao u Barsu, Nika Vajlera Beba prati Bešiktaš, Armoni Bruks i Peti Mils takođe traže nove klubove , te će aviokompanije morati da uvedu dodatne odlazne letove iz Vilerbana, ako se situacija ovako nastavi.

Ipak, uvijanja u šarene papire nema – finansijsko rezanje će se odmah osetiti na igračkom kadru i platnom spisku. Asvel će u predstojeću sezonu morati da uđe sa drastično jeftinijim timom, što objašnjava zašto najzvučnije zvezde već pakuju kofere, a nastavak saradnje sa celim stručnim štabom visi o koncu.

„Već godinama, a naročito poslednjih meseci, radimo na velikom projektu za Asvel. Imali smo veoma ozbiljne razgovore koji su nam davali nadu da ćemo za sezonu 2026/27 imati budžet po meri naših želja. Nažalost, pregovori i konačni dogovori traju duže nego što smo planirali, pa će se to odmah osetiti na našem igračkom kadru već na samom početku sezone. Ovo je težak udarac za nas, ali želimo jasno da poručimo – od naših ciljeva u Francuskoj i Evropi ne odustajemo. Ovo kašnjenje ne dovodi u pitanje naš projekat, ovo je samo još jedna prepreka na našem putu. Pojedini investitori koji su već pristali da uđu u klub ponovo su nam potvrdili svoje poverenje. Za sve ovo je potrebno vreme, a mi damo sve od sebe da njihovo učešće što pre zvanično formalizujemo kako bismo ostali na trasiranom putu razvoja Asvela“, stoji u saopštenju francuske ekipe.

Prvobitno je bilo planirano da ukupan budžet francuske ekipe iznosi vrtoglavih 59.000.000 evra, ali će po svemu sudeći on biti srezan na 24.000.000. Razlika je zaista velika, a videćemo koliko će se to zaista osetiti u svakodnevnom funkcionisanju ekipe.