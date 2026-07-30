Lovro Majer: Došao sam u AEK zbog Marka Nikolića
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Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 19:21
Grci pišu o osmehu trenera Atinjana kada je video novajliju na treningu
AEK će i u narednoj sezoni biti prava srpsko-hrvatska kolonija. Ostali su u klubu Srbi Marko Nikolić, Mijat Gaćinović i Luka Jović, kao i hrvatski defanzivac Domagoj Vida, a umesto Marka Grujića koji je napustio klub, stigao je Lovro Majer.
Hrvatski vezista je pričao za grčke medije o dolasku u AEK i na pitanje da li su igrači kao što su Vida i Jović najveći razlog za selidbu u Atinu, Majer je rekao da je to, ipak – trener Marko Nikolić.
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„Naravno da je prisustvo tih igrača pomoglo u donošenju odluke, ali oni nisu glavni razlog. Veliki razlog je to što je AEK veliki klub, koji je osvojio titulu, a najveći razlog je trener koji me je ubedio govoreći mi kako me vidi u timu. Video sam kako radi, koliko je ambiciozan i on je glavni razlog zašto sam ovde“, rekao je Majer.
Grčki mediji su primetili da je Marko Nikolić raširio osmeh veći nego ikad otkako je u AEK-u kada je video Majera da izlazi na trening.
„To je tačno, video sam i ja taj osmeh. I ja sam srećan, ne samo zato što sam video trenera, nego i što sam video igrače kao što su Vida, Jović i Gaćinović, koji mi olakšavaju komunikaciju zbog jezika, ali stvarno se osećam ovde kao da sam došao pre nekoliko meseci. Zato sam još ubeđeniji da je odluka da dođem u AEK ispravna“, istakao je Lovro Majer.
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