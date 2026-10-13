UŽIVO - Liga šampiona: Sabahu poništen gol! Sporting poveo u Lansu, strelac Suarez
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uto. 13.10.26. | 18:45
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LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
***SVE KVOTE***
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:1
/Suarez 22/
Lans (3-4-2-1): Riser - Baidu, Ganiju, Antonio - Abdulhamid, Kuizans, Haidara, Udol - Tovan, Kadil - Ivanović
Sporting Lisabon (4-2-3-1): Kajke Pereira - Arauho, Inasio, Kvarežma, Fresneda - Altimira, Simoeš - Irankunda, Dumbija, Katamo - Suarez
Sabah - Slavija Prag 0:0
Sabah (4-2-3-1): Pokatilov - Zedadka, Solve, Mekarti, Puhač - Rahmonalijev, Lepinjica - Paris, Du Keiroz, Simić - Mikels
Slavija Prag (3-4-2-1): Marković - Zima, Engesan, Holeš - Šturm, Sadilek, Mozes, Vlček - Ajaosi, Provod - Hori
21.00: (2,00) Atletiko Madrid (3,70) Mančester Junajted (3,50) MOZZART RELAX
21.00: (7,75) Galatasaraj (5,50) Barselona (1,35)
21.00: (1,25) Inter (6,50) Klub Briž (10,0)
21.00: (1,70) Lajpcig (4,50) PSV (4,40)
21.00: (2,25) Viljareal (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX
21.00: (18,0) Viking (11,0) Bajern (1,10) MOZZART RELAX
21.00: (1,22) Arsenal (6,50) Lil (12,0) MOZZART RELAX
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