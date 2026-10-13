Alvarez u tišini nastavlja da radi na transferu u Barselonu...
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 19:05
Promena agenta jasno implicira šta nas čeka narednog leta
Buka se stišala, prašina se slegla, Hulijan Alvarez (26) uspeo je donekle da izgladi odnose sa navijačima Atletiko Madrida - vraćen je i u tim, Dijego Simeone počeo da mu ukazuje šansu - međutim to ne znači da je Argentinac odustao od svoje ideje i želje da pređe u Barselonu.
U skladu s tom ocenom, jedan od najboljih napadača današnjice, nedavno je odlučio da prekine saradnju sa svojim dosadašnjim agentom Fernandom Idalgom, nakon čega je dobio nekoliko ponuda najpoznatijih menadžerskih aganecija. Prema pisanju Mundo deportiva, Pablo Barkero, koji zastupa fudbalera Barselone Rodrija Ernandeza, glavni je kandidat da preuzme brigu o Hulijanovoj karijeri.
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Kako se kaže, Barkero je stekao poverenje i samog igrača i njegove porodice, pa se očekuje da dogovor uskoro bude ozvaničen.
Među imenima koja su se pominjala kao potencijalne opcije da naslede Idalga našli su se i bivši fudbaler Havijer Pastore, agent Alvarezovog bliskog prijatelja Enca Fernandeza, pa čak i Horhe Mendeš. Portugalac je u više navrata pokušavao da privoli Pauka, ali nije uspeo. Očito da ovih dana knjiži još jedan neuspeli pokušaj...
"Hulijan Alvarez smatra Barkera pouzdanim čovekom i ceni ga kao iskusnog i dokazanog agenta, koji se ne eksponira previše u medijima. Imao je prilike da ga upozna baš preko Rodrija, dok su zajedno igrali u Mančester Sitiju", stoji u tekstu katalonskog lista, koji potom podseća:
"Barkero je ovog leta vodio pregovore o Rodrijevom prelasku u Barselonu, što je dodatno učvrstilo njegove veze sa klubom sa klubom sa Nou Kampa. A dobro je poznato da Alvarez sanja upravo o prelasku u Barsu. Argentinac prošlog leta nije krio želju da napusti Atletiko Madrid kako bi ostvario taj cilj".
Odluka napadača da promeni agenta usledila je posle profesionalno izuzetno teškog leta. To što mu je spuštena rampa za odlazak ostavilo je značajne posledice na fudbalera, spekulisalo se čak i psihološke. Način na koji je čitava epizoda vođena navodno je bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Alvarez odlučio da prekine saradnju sa Idalgom i potraži drugačiji pristup upravljanju svojom karijerom i budućnošću.