Alvarez u tišini nastavlja da radi na transferu u Barselonu...

Buka se stišala, prašina se slegla, Hulijan Alvarez (26) uspeo je donekle da izgladi odnose sa navijačima Atletiko Madrida - vraćen je i u tim, Dijego Simeone počeo da mu ukazuje šansu - međutim to ne znači da je Argentinac odustao od svoje ideje i želje da pređe u Barselonu.

U skladu s tom ocenom, jedan od najboljih napadača današnjice, nedavno je odlučio da prekine saradnju sa svojim dosadašnjim agentom Fernandom Idalgom, nakon čega je dobio nekoliko ponuda najpoznatijih menadžerskih aganecija. Prema pisanju Mundo deportiva, Pablo Barkero, koji zastupa fudbalera Barselone Rodrija Ernandeza, glavni je kandidat da preuzme brigu o Hulijanovoj karijeri.