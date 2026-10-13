Finska po običaju, podučava Srbiju sportu: Posle košarke i odbojke, dobila nas i u fudbalu
Vreme čitanja: 3min | uto. 13.10.26. | 19:07
U razmaku od 13 meseci, Finska izbacila Srbiju sa Evropskog u košarci, Evropskog u odbojci i ostavila bez šansi žensku selekciju u fudbalu da ode na Mundijal
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije moraće da sačeka neku novu priliku da ispiše istoriju i prvi put se plasira na veliko takmičenje. Izabranice Lidije Stojkanović eliminisane su u pretposlednjoj rundi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu, pošto je Finska i u revanš utakmici u Staroj Pazovi slavila rezultatom 3:1, te sa ukupnih 6:2 obezbedila prolaz u završnu rundu kvalifikacija, gde će se sastati sa Italijom.
Posle poraza identičnim rezultatom pre četiri dana, srpske fudbalerke našle su se pred izuzetno teškim zadatkom, a već na samom početku revanša postalo je jasno da će im za veliki preokret biti potrebno pravo čudo. Ono se, nažalost, nije dogodilo, pa je Srbija nastavila neslavni niz čekanja na istorijski plasman. Naša ženska reprezentacija nikada nije učestvovala ni na Svetskom ni na Evropskom prvenstvu, a naredna prilika moraće da se traži u nekom novom kvalifikacionom ciklusu, a to će biti za EURO 2029. godine.
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Gošće su već u trećem minutu zadale prvi udarac Srbiji. Ema Koivisto pronašla je prostor u kaznenom prostoru i preciznim udarcem po zemlji savladala Milicu Kostić, čime je prednost Finske u ukupnom rezultatu porasla na tri gola. U 27. minutu stigla je nagrada za upornost srpskog tima. Posle lepe akcije po desnoj strani, Vesna Milivojević uputila je oštar centaršut po zemlji, a nesrećna Sumanen, koja se prethodno oporavila od povrede, skrenula je loptu u sopstvenu mrežu za izjednačenje.
Do odlaska na odmor zapretila je i Miljana Ivanović, snažnim udarcem sa distance, međutim, finska golmanka uspela je da odbije loptu u korner. Bio je to period utakmice u kojem je Srbija pokazala da može ravnopravno da se nosi sa protivnikom, ali joj je za veliki povratak nedostajala bolja realizacija.
U nastavku su srpske reprezentativke pokušale da zadrže isti ritam, ali je Finska u 55. minutu praktično otklonila sve dileme. Posle sjajnog prodora po desnoj strani i lopte koja je prošla kroz gužvu u kaznenom prostoru, Juta Letola sa druge stative pogodila je mrežu za 2:1. Srpski golman Milica Kostić ponovo se istakla u 71. minutu, kada je posle prve intervencije uspela da se pridigne sa zemlje i nogom zaustavi još jedan siguran pogodak. Uprkos grešci u prvom susretu, Kostićeva je tokom ovog dvomeča bila među najzapaženijim pojedincima naše reprezentacije i sprečila da poraz bude još ubedljiviji.
Ipak, ni njene brojne odbrane nisu bile dovoljne da Srbija izbegne novi poraz. Finkinje su do kraja još jednom pronašle put do mreže i postavile konačnih 3:1, čime su samo potvrdile zaslužen prolaz dalje. Finska će u novembru protiv Italije igrati dvomeč poslednje runde kvalifikacija, sa Svetskim prvenstvom u Brazilu kao konačnim ciljem.
S druge strane, Srbija ponovo ostaje samo sa snovima o velikoj sceni. Bilo je dobrih trenutaka, bilo je borbenosti, ali kada se podvuče crta, ostaje surova činjenica da je još jedna generacija srpskih fudbalerki ostala bez prilike da zaigra među najboljima na svetu.
PRETPOSLEDNJA RUNDA KVALIFIKACIJA ZA SVETSKO PRVENSTVO 2027
Srbija - Finska 1:3 - prva utakmica 1:3 (ukupan rezultat 2:6)
Slovenija - Turska 2:0 - prva utakmica 3:3 (ukupan rezultat 5:3)
Ukrajina - Slovačka 1:0 - prva utakmica 3:1 (ukupan rezultat 4:1)
Norveška - Rumunija 4:0 (U TOKU) - prva utakmica 2:0
Austrija - Takozvano Kosovo 1:0 (U TOKU) - prva utakmica 2:1
Poljska - Belgija 1:1 (U TOKU) - prva utakmica 0:1
Italija - Belorusija 1:0 (U TOKU) - prva utakmica 2:0
Švedska - Litvanija 1:0 (U TOKU) - prva utakmica 5:0
19.30 Island - Hrvatska - prva utakmica 4:0
19.30 Švajcarska - Izrael - prva utakmica 7:3
20.15 Portugal - Severna Irska - prva utakmica 4:0
20.15 Škotska - Češka - prva utakmica 2:0
20.15 Vels - Albanija - prva utakmica 1:0
20.30 Engleska - Grčka - prva utakmica 3:1
20.30 Republika Irska - Kazahstan - prva utakmica 8:0
20.45 Holandija - Mađarska - prva utakmica 8:0