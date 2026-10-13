Finska po običaju, podučava Srbiju sportu: Posle košarke i odbojke, dobila nas i u fudbalu

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije moraće da sačeka neku novu priliku da ispiše istoriju i prvi put se plasira na veliko takmičenje. Izabranice Lidije Stojkanović eliminisane su u pretposlednjoj rundi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu, pošto je Finska i u revanš utakmici u Staroj Pazovi slavila rezultatom 3:1, te sa ukupnih 6:2 obezbedila prolaz u završnu rundu kvalifikacija, gde će se sastati sa Italijom.

Posle poraza identičnim rezultatom pre četiri dana, srpske fudbalerke našle su se pred izuzetno teškim zadatkom, a već na samom početku revanša postalo je jasno da će im za veliki preokret biti potrebno pravo čudo. Ono se, nažalost, nije dogodilo, pa je Srbija nastavila neslavni niz čekanja na istorijski plasman. Naša ženska reprezentacija nikada nije učestvovala ni na Svetskom ni na Evropskom prvenstvu, a naredna prilika moraće da se traži u nekom novom kvalifikacionom ciklusu, a to će biti za EURO 2029. godine.