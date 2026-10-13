Lebron otkrio ko mu je omiljeni igrač: Bobi Portis je pobednik i šampion

Tako je, recimo, i podkaster. Zajedno sa Stivom Nešom radi "Mind the Game podcast", a u poslednjoj epizodi pričao je o Majami Hitu i novom timu koji je sagrađen na Floridi.

"Moja prva misao je bila da će biti neverovatni dobri".

Majami je doveo Janisa Adetokunba, a kasnije i Kleja Tompsona. Na papiru Hit zaista ima moćan sastav, a isto misli i Lebron.

"Videli smo koliko je Bem napredovao prethodnih par godina. A, sada je počeo i da šutira trojke. To je ključno. Znamo Janisa, njemu treba prostor, on voli prostor i kada ga ima veoma je dobar. Potrebni su momci oko njega koji mogu da mu obezbede taj prostor. Zato će pomoći to što je Bem počeo da šutira".

KO OSVAJA NBA LIGU?

Napad na stranu, Džejms smatra da će odbrana biti još bolja.

"Smatram da će igrati paklenu odbranu. Vigins, Bem, Janis, Devion Mičel, odbrana je njihova stvar, njihov glavni kvalitet".

Nije to sve, Majami je prema Kralju poprilično kompetan.

"Spolstra je tu, on uvek zna kako da stavi igrače u prave pozicije. Dodali su Kleja i Tima Hardaveja i tako otvorili prostor i Bemu. Tu je Bobi Portis, jedan od mojih omiljenih igrača. On je pobednik, šampion, zna šta treba da se radi kako bi se došlo do titule. Veoma su uzbudljiv tim".

Majami je svakako jedan od favorita za titulu na Istoku, kao i Lebronova Filadelfija, standardno uz Njujork Nikse. Tako da nas sigurno očekuje zanimljive bitke.