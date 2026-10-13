Hetafe sprema novi napad na Dembu Seka, ali nije jedini

Klub iz madridskog predgrađa se letos zainteresovao za senegalskog napadača nakon dvomeča sa Partizanom, spremio i konkretnu ponudu u visini od 4.000.000 evra, ali u Humskoj su verovali da mogu da zarade i više od toga. Kako je prelazni rok bio u samom finišu, nije ostalo prostora za neke intenzivnije pregovore i Španci su odustali. Makar privremeno…

Sada tamošnji mediji javljaju da će Hetafe opet u zimskom prelaznom roku pokušati da se domogne Seka koji je izričita želja trenera Hosea Bordalasa. Estadio Deportivo piše da se španski strateg u te dve utakmice zaljubio u Partizanovog Senegalca i insistirao na njegovom dolasku. I da se nije ohladio, ali i da će imati konkurenciju.

Španski list otkriva da su za Seka zainteresovani još Šalke i neimenovani arapski klub. Iako je Sekov početak sezone u Partizanu ispod očekivanja sa četiri gola i dve asistencije, Bordalas i pomenuti klubovi vide u njemu neiskorišćen potencijal.

Partizan je Seka doveo preprošlog leta na pozajmicu iz Torina i nakon zadovoljavajućih igara ga letos otkupio za 1.400.000 evra. S obzirom na Sekove igre ove jeseni, videćemo da li će Hetafe u zimskom prelaznom roku probati sa istom ponudom ili će je pojačati ili smanjiti.