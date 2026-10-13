Kvarežma o slučaju Kristijano Ronaldo: Moglo da se reši i ranije, nije moralo da dođe do ovoga
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 19:03
“Ponekad moramo da legnemo u krevet koji namestimo, zar ne”, pita se Portugalac
Ne stišava se bura posle izbacivanja Kristijana Ronalda iz reprezentacije Portugalije i otvaranja disciplinskog postupka nakon konferencije Žorža Žezusa.
Reakcije na odstranjivanje najboljeg igrača u istoriji te zemlje stižu sa svih strana, a ceo slučaj prokomentarisao je i nekadašnji reprezentativac Rikardo Kvarežma. Bivši Ronaldov saigrač iz reprezentacije smatra da nije on najbolji čovek da priča o problemima unutar tima, ali da je moglo i moralo sve da se reši i mnogo ranije.
”Ponekad moramo da legnemo u krevet koji namestimo, zar ne? O ovim stvarima ne volim da pričam, zato što sam dobar sa Kristijanom, dobar sam i sa selektorom, kao i predsednikom Saveza...”, poručio je Kvarežma tokom gostovanja u emisiji Passadeira Vermelha.
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E sad, ne krije da je sve ovo moralo i trebalo da ostane unutar svlačionice Portugalije, da informacije nisu morale da isplivaju u javnost.
”Oni su ti koji treba da pričaju (o tome šta se desilo). Oni su uključeni u tu priču, znaju šta su diskutovali dosad... Odrasli smo ljudi i ovo treba rešiti interno, nije moralo da se dođe do ove tačke, ali eto... Nije moje da komentarišem ili dajem savete bilo kome. Selektor i predsednik su stariji od mene, Kristijano mlađi... Znaju šta treba da rade”.
Svojevremeno prepoznatljiv po svom talentu i temperamentu, ali i fudbalskoj atraktivnosti, Kvarežma priznaje da je u međuvremenu izgubio želju da prati današnji fudbal.
”Iskreno, nisam mnogo u toku sa fudbalskim dešavanjima, još igram dosta utakmica legendi”, rekao je Portugalac i dodao:
”Fudbal se toliko promenio, da više ni nemam mnogo strpljenja da pratim utakmice. Fudbal je izgubio sjaj i zadovoljstvo koje je nosio, nema više te iskre... Danas se mnogo više priča o kontroverzama, nego o samoj igri. Zbog toga sam izgubio interes”.
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Podsetimo, portugalski Savez otvorio je disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda 10. oktobra, posle čega je i suspendovan zbog odluke da napusti trening kamp reprezentacije u Kopenhagenu 30. septembra nakon konferencije koju je održao Žorž Žezus. Od tada su se svi oglašavali otvorenim pismima i saopštenjima, svako ima svoje viđenje Ronaldove odluke, međutim Savez ne popušta.