Kvarežma o slučaju Kristijano Ronaldo: Moglo da se reši i ranije, nije moralo da dođe do ovoga

E sad, ne krije da je sve ovo moralo i trebalo da ostane unutar svlačionice Portugalije, da informacije nisu morale da isplivaju u javnost. ”Oni su ti koji treba da pričaju (o tome šta se desilo). Oni su uključeni u tu priču, znaju šta su diskutovali dosad... Odrasli smo ljudi i ovo treba rešiti interno, nije moralo da se dođe do ove tačke, ali eto... Nije moje da komentarišem ili dajem savete bilo kome. Selektor i predsednik su stariji od mene, Kristijano mlađi... Znaju šta treba da rade” .

Svojevremeno prepoznatljiv po svom talentu i temperamentu, ali i fudbalskoj atraktivnosti, Kvarežma priznaje da je u međuvremenu izgubio želju da prati današnji fudbal.

”Iskreno, nisam mnogo u toku sa fudbalskim dešavanjima, još igram dosta utakmica legendi”, rekao je Portugalac i dodao:

”Fudbal se toliko promenio, da više ni nemam mnogo strpljenja da pratim utakmice. Fudbal je izgubio sjaj i zadovoljstvo koje je nosio, nema više te iskre... Danas se mnogo više priča o kontroverzama, nego o samoj igri. Zbog toga sam izgubio interes”.

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Podsetimo, portugalski Savez otvorio je disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda 10. oktobra, posle čega je i suspendovan zbog odluke da napusti trening kamp reprezentacije u Kopenhagenu 30. septembra nakon konferencije koju je održao Žorž Žezus. Od tada su se svi oglašavali otvorenim pismima i saopštenjima, svako ima svoje viđenje Ronaldove odluke, međutim Savez ne popušta.