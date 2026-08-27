UŽIVO: Partizan - Hetafe 2:1; Erik Kojzek, vraća nadu!
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čet. 27.08.26. | 19:43
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REVANŠ PLEJ-OFA ZA LIGU KONFERENCIJE
Partizan - Hetafe 2:1 (0:0)
/Že 53, Kojzek 76 - Unal 70/
Stadion: FK Partizan
Sudija: Urs Šnajder (Švajcarska)
Partizan (4-2-3-1): Krunić – Roganović, Simić, Milić, Samson (od 69. Milovanović) – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić (od 62. Aleksić) – Že (od 69. Kojzek)
Hetafe (5-3-2): Sorija - Femenija, Sazonov (od 37. A. Garsija), Đene, Romero, Mohika - Terats, Frančo (od 68. Martin), Mangala - Satrijano, Unal
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