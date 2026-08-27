UŽIVO: Partizan - Hetafe 2:1; Erik Kojzek, vraća nadu!

REVANŠ PLEJ-OFA ZA LIGU KONFERENCIJE

Partizan - Hetafe 2:1 (0:0)

/Že 53, Kojzek 76 - Unal 70/

Stadion: FK Partizan

Sudija: Urs Šnajder (Švajcarska)

Partizan (4-2-3-1): Krunić – Roganović, Simić, Milić, Samson (od 69. Milovanović) – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić (od 62. Aleksić) – Že (od 69. Kojzek)

Hetafe (5-3-2): Sorija - Femenija, Sazonov (od 37. A. Garsija), Đene, Romero, Mohika - Terats, Frančo (od 68. Martin), Mangala - Satrijano, Unal

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