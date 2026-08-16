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UŽIVO: Partizan - Radnički KG
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ned. 16.08.26. | 19:31
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Humske
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
PARTIZAN – RADNIČKI 1923
/Arena Premium 1, 21.00/
Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Danilo Nikolić
Partizan: Milošević – Roganović, Simić, Milić, Đurđević – Baba, Vukotić – Traore, Kostić, Zubairu – Že. Trener: Saša Ilić.
Radnički 1923: Lijeskić – Nikčević, Marjanović, Hilu, Babić – Ristić, Glavčić, Ilić – Sise, Živković, Sremčević. Marušić. Trener: Feđa Dudić.
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