(Star sport)
(Star sport)

UŽIVO: Partizan - Radnički KG

ned. 16.08.26. | 19:31

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Humske

MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO

PARTIZAN – RADNIČKI 1923
/Arena Premium 1, 21.00/

Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Danilo Nikolić

Partizan: Milošević – Roganović, Simić, Milić, Đurđević – Baba, Vukotić – Traore, Kostić, Zubairu – Že. Trener: Saša Ilić.

Radnički 1923: Lijeskić – Nikčević, Marjanović, Hilu, Babić – Ristić, Glavčić, Ilić – Sise, Živković, Sremčević. Marušić. Trener: Feđa Dudić.

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