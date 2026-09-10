Ostoja Mijailović ostaje predsednik Partizan Mozzart Beta

Jedna od najvažnijih tema sednice bio je napredak u procesu dobijanja dugoročne franšize Evrolige od sezone 2027/28. Članovima je predočen finansijski plan koji garantuje da će Klub, ukoliko Bord Evrolige početkom oktobra donese pozitivnu odluku, na vreme obezbediti prvu i najveću ratu u iznosu od 12,5 miliona evra. Pored toga, istaknuta je izuzetno povoljna finansijska slika jer Partizan u ovom trenutku nema nikakvih dospelih dugovanja. Usvojen je i budžet za sezonu 2026/27, koji donosi blagi rast od 2,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu izdvajanja za plate prvog tima ostaju nepromenjena.

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Usvojen je i detaljan plan dugoročnog zakupa i investicija u novu klupsku infrastrukturu. Ukoliko se projekat vredan oko 4,5 miliona evra uspešno realizuje, crno-beli bi do juna 2027. godine dobili moderan trening centar. Ovaj kompleks obuhvataće četiri terena, dve teretane, medicinski blok, restoran i kancelarijski prostor, što će omogućiti da se sve selekcije Partizana konačno nađu pod jednim krovom. Utakmice prvog tima i dalje će se igrati u Beogradskoj areni.

Kada je reč o takmičarskim ambicijama, Skupština je potvrdila da ciljevi ostaju maksimalni. Partizan u novu sezonu ulazi sa jasnom namerom da se bori za sve trofeje u domaćim i regionalnim takmičenjima, dok je primarni cilj na evropskoj sceni plasman u doigravanje Evrolige.