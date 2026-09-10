Ostoja Mijailović ostaje predsednik Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 17:40
Novi-stari predsednik zahvalio na ukazanom poverenju, uz poruku da će po završetku poverenih strateških zadataka svoj mandat ponovo staviti na glasanje
Na vanrednoj sednici Skupštine Košarkaškog kluba Partizan Mozzart Bet, uz prisustvo gotovo svih aktivnih članova najvišeg klupskog tela, usvojene su ključne odluke koje trasiraju put crno-belih u narednoj deceniji. Centralna vest sa zasedanja jeste reizbor Ostoje Mijailovića na mesto predsednika Kluba, ali i predstavljanje finansijskih i infrastrukturnih planova od vitalnog značaja za stabilnost i razvoj beogradskog velikana.
Iako izbor prvog čoveka Kluba prvobitno nije bio predviđen dnevnim redom, većina članova Skupštine pokrenula je inicijativu pred sam početak sednice da se ta tačka uvrsti u protokol. Inicijativa je obrazložena činjenicom da se Partizan nalazi pred odlukama od istorijskog značaja, zbog čega je neophodno obezbediti kontinuitet u upravljanju i jasnu odgovornost za realizaciju započetih projekata. Na predlog Ilije Dražića, Skupština je sa 29 glasova „za” i jednim uzdržanim poverila novi mandat Ostoji Mijailoviću. Zapisano je i da se novi-stari predsednik zahvalio na ukazanom poverenju, uz poruku da će po završetku poverenih strateških zadataka svoj mandat ponovo staviti na glasanje.
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Jedna od najvažnijih tema sednice bio je napredak u procesu dobijanja dugoročne franšize Evrolige od sezone 2027/28. Članovima je predočen finansijski plan koji garantuje da će Klub, ukoliko Bord Evrolige početkom oktobra donese pozitivnu odluku, na vreme obezbediti prvu i najveću ratu u iznosu od 12,5 miliona evra. Pored toga, istaknuta je izuzetno povoljna finansijska slika jer Partizan u ovom trenutku nema nikakvih dospelih dugovanja. Usvojen je i budžet za sezonu 2026/27, koji donosi blagi rast od 2,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu izdvajanja za plate prvog tima ostaju nepromenjena.
Usvojen je i detaljan plan dugoročnog zakupa i investicija u novu klupsku infrastrukturu. Ukoliko se projekat vredan oko 4,5 miliona evra uspešno realizuje, crno-beli bi do juna 2027. godine dobili moderan trening centar. Ovaj kompleks obuhvataće četiri terena, dve teretane, medicinski blok, restoran i kancelarijski prostor, što će omogućiti da se sve selekcije Partizana konačno nađu pod jednim krovom. Utakmice prvog tima i dalje će se igrati u Beogradskoj areni.
Kada je reč o takmičarskim ambicijama, Skupština je potvrdila da ciljevi ostaju maksimalni. Partizan u novu sezonu ulazi sa jasnom namerom da se bori za sve trofeje u domaćim i regionalnim takmičenjima, dok je primarni cilj na evropskoj sceni plasman u doigravanje Evrolige.