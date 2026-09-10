Samo neka Španci brbljaju, finale se igra kod nas - na najvećem stadionu na svetu
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 18:02
Fuzi Lekdža nema dilemu
Traje medijsko prepucavanje i nadgornjavanje Španaca i Marokanaca oko domaćinstva velikog finala Mundijala 2030. godine. Pre nekoliko dana oglasio se prvi čovek španskog fudbala - Rafael Louzan, poručivši kako je zdrava logika kaže da meč za titulu prvaka sveta treba da bude održan u Madridu ili Barseloni, a danas je stigao odgovor od njegovog kolege, prvog čoveka Kraljevskog fudbalskog saveza Maroka - Fuzija Lekdže, koji je bio prilično oštar i nedvosmislen.
"Pokrajina Bensliman imaće tu čast da bude domaćin finala predstojećeg Svetskog prvenstva", izjavio je na jednom javnom događaju vodeći marokanski fudbalski zvaničnih i jedan od važnijih političkih faktora u toj državi.
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"Svakog dana čujem te priče iz Španije, čitam izjave u Marki. Mnogo brbljanja. Finale će se igrati na stadionu Hasan II. Ako žele mogu slobodno da nastave da pričaju. Ja se samo nadam će Maroko igrati u tom finalu koje ćemo mi organizovati".
Podsetimo, FIFA se još nije oglasila i saopštila kome će dodeliti domaćinstvo. Španci su uvereni da će ga oni dobiti, kao vladajući svetski šampioni i najfudbalskija zemlja među organizatorima. S druge strane, Marokanci već neko vreme rade na izgradnji najvećeg stadiona na svetu u pomenutoj provinciji Benslimane, 60 kilometaara od Kazablanke, vrednog neverovatnih 12 milijardi evra.
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Pre nekoliko dana FS Maroka izašao je u javnost s konačnim nacrtom - kako bi trebalo da izgleda stadion Hasan II. Definitivno je potvrđeno da će kapacitet iznositi 115.000 sedećih mesta, te da će to biti novi najveći fudbalski stadion na svetu. Trenutni rekord po broju sedišta drži Stadion Prvog maja u Pjongjangu, sa 113.281 mestom.
FIFA se poslednji put po pitanju domaćinstva Mundijala oglasila tokom prošlog meseca, reagujući na medijske natpise kako je Đani Infantino obećao finale Marokancima u zamenu za javnu podršku njegovim diskutabilnim idejama i planovima. Iz Ciriha je saopšteno kako su to sve "netačne i obmanjujuće insinuacije".
Mundijal 2030. godine, pored Španije i Maroka, organizuje još i Portugalija, s tim što će po jednu utakmicu dobiti Urugvaj (u klopu obeležavanja 100 godina od prvog šampionata u Montevideu), Argentina i Paragvaj.