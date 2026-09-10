Samo neka Španci brbljaju, finale se igra kod nas - na najvećem stadionu na svetu

"Svakog dana čujem te priče iz Španije, čitam izjave u Marki. Mnogo brbljanja. Finale će se igrati na stadionu Hasan II. Ako žele mogu slobodno da nastave da pričaju. Ja se samo nadam će Maroko igrati u tom finalu koje ćemo mi organizovati".

Podsetimo, FIFA se još nije oglasila i saopštila kome će dodeliti domaćinstvo. Španci su uvereni da će ga oni dobiti, kao vladajući svetski šampioni i najfudbalskija zemlja među organizatorima. S druge strane, Marokanci već neko vreme rade na izgradnji najvećeg stadiona na svetu u pomenutoj provinciji Benslimane, 60 kilometaara od Kazablanke, vrednog neverovatnih 12 milijardi evra.

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Pre nekoliko dana FS Maroka izašao je u javnost s konačnim nacrtom - kako bi trebalo da izgleda stadion Hasan II. Definitivno je potvrđeno da će kapacitet iznositi 115.000 sedećih mesta, te da će to biti novi najveći fudbalski stadion na svetu. Trenutni rekord po broju sedišta drži Stadion Prvog maja u Pjongjangu, sa 113.281 mestom.