Oli ne voli reč "ne": Pulakidis bi da ostane u NBA, zato Džozef ne mrda iz Pireja
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 19:51
Grčki gigant i kanadski as blizu nastavka saradnje
Kada Panatinaikos nekog dovede, to čuje ceo svet, a aktuelni šampion Evrolige i Grčke radi u tišini. Olimpijakos će i te kako imati moćan sastav naredne sezone u kojoj želi da odbrani osvojeno.
Posebno će Jorgos Barcokas biti na slatkim mukama kada govorimo o bekovskoj liniji. Specifično o poziciji plejmejkera. U prelaznom roku doveden je Kodi Miler Mekintajer, Tomas Vokap će ostati u ekipi, a kako prenosi grčki mediji, verovatno će to biti slučaj i sa Korijem Džozefom.
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Rok za donošenje odluke o nastavku saradnje je 15. jul. Uprava kluba i Džozefovi predstanci su pronašli zajednički jezik. Jorgos Barcokas je izrazio poštovanje prema Džozefu i želju da on ostane u Pireju.
Kanadski košarkaš je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 5,5 poena, 1,8 skokova i 2,3 asistencije za 15,3 minuta na parketu.
Ostanak Džozefa je najverovatnije povezan sa situacijom oko Džona Pulakidasa. Čelnici Olimpijakosa su obavili razgovor sa ovim igračem, ali on želi da ostane u Americi i proba da se izbori za mesto u Dalasu ili bilo kojoj dobroj ekipi. Pulakidis je zanimljiv za Oli i iz razloga što je praktično Grk. Tačnije, još uvek nema grčki pasoš, ali pošto su mu oba roditelja grčki državljani, ukoliko pokrene proceduru, može ga dobiti u roku od nedelju dana.
Takođe, ranije danas stigla je i vest da Tajler Dorsi skoro sigurno ostaje u Olimpijakosu. Evidentno da Olimpijakos ništa ne želi da prepusti slučaju i da radi sve u cilju da ima jednako moćan, ako ne i moćniji sastav nego minule sezone