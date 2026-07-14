Oli ne voli reč "ne": Pulakidis bi da ostane u NBA, zato Džozef ne mrda iz Pireja

Kada Panatinaikos nekog dovede, to čuje ceo svet, a aktuelni šampion Evrolige i Grčke radi u tišini. Olimpijakos će i te kako imati moćan sastav naredne sezone u kojoj želi da odbrani osvojeno.

Posebno će Jorgos Barcokas biti na slatkim mukama kada govorimo o bekovskoj liniji. Specifično o poziciji plejmejkera. U prelaznom roku doveden je Kodi Miler Mekintajer, Tomas Vokap će ostati u ekipi, a kako prenosi grčki mediji, verovatno će to biti slučaj i sa Korijem Džozefom.