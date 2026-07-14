Fener se baš zapalio: Vil Klajburn menja Tarika Biberovića

Zapalio se Fenerbahče na tržištu! Dvostruki šampion Evrope je danas promovisao dvojicu novajlija, ako Sertač Šanli tako može da se nazove, dok bi vrlo brzo na Bosfor moglo da stigne još jedno pojačanje.

Fener je nedavno pokazao interesovanje za Đoela Paru, ali je on odlučio da ostane u Barseloni, međutim, španski Encestando navodi da bi put Istanbula mogao da kreni Vil Klajburn.