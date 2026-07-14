Fener se baš zapalio: Vil Klajburn menja Tarika Biberovića
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 19:41
Navodi španski Encestando
Zapalio se Fenerbahče na tržištu! Dvostruki šampion Evrope je danas promovisao dvojicu novajlija, ako Sertač Šanli tako može da se nazove, dok bi vrlo brzo na Bosfor moglo da stigne još jedno pojačanje.
Fener je nedavno pokazao interesovanje za Đoela Paru, ali je on odlučio da ostane u Barseloni, međutim, španski Encestando navodi da bi put Istanbula mogao da kreni Vil Klajburn.
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Prekaljeni Amerikanac je u sezoni za nama bio deo tima iz Blaugrane i kao uostalom cela ekipa igrao u prilično promenljivoj formi. Imao je neke spektakularne utakmice, kao što je ona protiv Crvene zvezde u plej-inu (22 poena, sedam skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte), ali je znao i te kako da podbaci. Prosek u elitnom takmičenju mu je bio 13,8 poena i pet skokova, ali se stiče utisak da je morao bolje. Ipak, u redovima Fenerbahčea vide ga kao igrača koji bi mogao da nadomesti odlazak Tarika Biberovića, kao i Bonzija Kolsona.
Još u samom finišu sezone znalo se da u Blaugrani više ne računaju na Klajburna i da je slobodan u izboru nove sredine. Naravno, licitiralo se s velikim brojem klubova, ali je Amerikanac i dalje bez angažmana, što bi prema pisanju Encestanda moglo vrlo brzo da se promeni.
Fenerbahče je jedan od najaktivnijih timova na tržištu i do sada su u redove dvostrukog prvaka Evrope stigli Trent Forest, Šejvon Šilds, Brekston Ki, Šejn Larkin i danas ozvaničeni Ignas Sargiunas i Sertač Šanli. Ugovore s timom iz Istanbula produžili su Tejlen Horton Taker, Kris Silva i Nikolo Meli, a kako stvari stoje tu nije kraj renoviranju igračkog kadra.