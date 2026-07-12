Veća plata nego u Arsenalu: Trosar će se obogatiti u Istanbulu

Belgijanac je još pre Mundijala bio velika želja istanbulskog kluba i u toku turnira je postignut dogovor sa Arsenalom. Bešiktaš će za obeštećenje platiti 18.000.000 evra fiksno i 2.000.000 kroz bonuse. Čekao se kraj Mundijala i dogovor sa Trosarom jer nije hteo da ga pregovori dekoncentrišu u jeku reprezentativnih obaveza koje je odradio sa visokom ocenom. Njegov zahtev je bila godišnja plata od 8.500.000 evra i Bešiktaš je uspeo da postigne dogovor za nešto manje.

Turski klub i Trosar su se na kraju našli na trogodišnjem ugovoru vrednom 8.000.000 evra neto po sezoni. Uz opciju da se saradnja produži za još jednu sezonu. S obzirom na to da ima 31 godinu i da je ušao u poslednju godinu ugovora, londonski klub je prošao vrlo dobro jer su ga pre tri i po godine platili Brajtonu 24.000.000 evra plus bonusi. Izvukli su dobar deo uloženog, a Trosar je u tom periodu bio jedan od najzahvalnijih igrača za Mikela Artetu i dao veliki doprinos uzletu Tobdžija.

Sjajno je u celoj priči prošao i Belgijanac. U Arsenalu je zarađivao 180.000 funti nedeljno, što je nešto manje od 11.000.000 evra godišnje, ali bruto. Neto plata mu je iznosila oko 6.000.000 evra. U Bešiktašu će za tri godine inkasirati garantovanih 24.000.000 evra, plus će imati bonuse za timski i individualni učinak. I to bez bonusa za sam potpis ugovora.