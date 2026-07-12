Umesto u Partizan Mozzart Bet, Amerikanac otišao kod Alimpijevića

Nekadašnji student univerziteta Vašington igrao je odlično za dve sezone u dresu Haskisa, da bi se 2019. godine otisnuo na NBA draft i izabrali su ga Minesota Timbervulvsi. Posle nešto slabije ruki sezone u kojoj je odigrao tek 15 utakmica, dizao je nivo igre u narednim sezonima i u poslednjoj u redovima Vukovima igrao je najbolju košarku karijere. Beležio je 10,8 poena, 2,6 skokova i dve asistencije u proseku, mada najveći problem uvek mu je bio slab šut za tri poena jer je pogađao u veoma slabim procentima, što ga je polako i udaljavalo od NBA lige.

Igrao je kasnije još za Memfis, Detroit i Nju Orleans Pelikanse, gde šut za tri poena nije došao, a svakako je odigrao samo 21 utakmicu zbirno u te tri ekipe u protekle tri godine. Morao je u razvojnu Dži ligu, gde je stvarno igrao odlično za drugi tim Vašingtona i beležio 24,7 poena, 4,2 skoka i 5,4 asistencija, međutim to mu nije pomoglo da se vrati u NBA ligu. Otisnuo se u Kinu i igrao za Šangsi, gde je za Brejvse beležio 13,7 poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija, pa onda otišao u Portoriko.

Tamo se razigrao i beležio 22,4 poena i 3,5 asistencija, što ga je i preporučilo da dođe na Stari kontinent. Uglavnom iz Portorika može da se nađe dobar ugovor u Evropi, jedan od primera bio je i Kenet Farid, tako da je sada zadužio dres Bešiktaša i igraće u Evroligi naredne sezone. Umesto u crno-bele iz Beograda, otišao je u crno-bele iz Instabula.

Za sada, Partizan Mozzart Bet ostaje jedini evroligaški tim koji nije ozvaničio nijedno pojačanje, iako su dogovoreni odavno Derik Vilis, Kevarijus Hejs, Nikola Tanasković i Kajl Olman, a kako se pisalo u subotu, stižu verovatno i Alesandro Pajola i Alen Smailagić.