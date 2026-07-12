Surova dominacija! Orlići pregazili Litvaniju

Počelo je malo tvrđe i sporije, dok Orlići nisu uhvatili ritam. Dve trojke Mantasa Juzenasa u prva dva minuta donela su dva puta prednost Litvancima i posle toga - nisu više nijednom vodili do kraja meča! Pomenuti igrač dao je 11 poena u prvom poluvremenu, dok je njegova ekipa ukupno dala 21. Kada su naši reprezentativci krenuli da melju, nije bilo stajanja. Može se reći i da se Litvanija dobro držala u prvoj četvrtini, uspeli su da smanje na šest poena zaostatka na kraju prvih deset minuta, a onda je krenulo razbijanje. Fantastična odbrana je bila ključ, pošto je rival postigao samo devet poena za deset minuta košarke u drugoj četvrtini, dok su naši momci samo zatrpavali koš rivala.

Prednost je brzo bila dvocifrena i samo je rasla. Ništa nisu mogli da odbrane u reketu Litvanci, pa su se Orlići sladili pod košem, na sve to su još krenule da pljušte trojke. Usledila je neverovatna serija od 17:0 u završnici prvog poluvremena, koja je trajala i trajala i bilo je ogromnih +31 na ulasku u poslednji minut. Jokubauskas je uspeo da smanji to na -29, kao onaj čuveni 'mim' sa Krisom Polom kada pogađa trojku za Finiks Sanse da smanji zaostatak na 42 razlike u sedmoj utakmici polufinala Zapadne konferencije protiv Dalas Maveriksa.

Nije bilo drame u drugom poluvremenu. Litvanci su igrali mnogo bolje u trećoj četvrtini, opustili su ruku i počeli da pogađaju, konačno su našli lek za odbranu Srbije, mada su se i naši igrači malo opustili. Ništa to nije bio problem jer je pred poslednjih deset minuta bilo +20. Ostalo je da se odradi posao do kraja utakmice, što su reprezentativci Srbije i uradili. Ostaje još jedna utakmica sa Letoncima, da se overi prvo mesto pred osminu finala i nokaut fazu.

Do pobede su Srbiju predvodili Andrej Lučić i Nikola Džepina sa po 12 poena, Uroš Šuput dodao je 11, Marko Tofoski deset poena.

Kod Litvanije su se istakli Mantas Juzenas sa 13 i Jokubas Rudaitis sa 12 poena.