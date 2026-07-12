Ajaks za 17.500.000 evra dobio zeleno svetlo iz Saudijske Arabije
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 19:07
Arapi su ga platili 40.000.000
Nakon jako loše sezone, pripremite se za potpuno drugačiji Ajaks. Direktor slavnog kluba Đordi Krojf je rešio da ozbiljno promeni tim za nastupajuću sezonu…
Prvo je doveo španskog trenera Mičela iz Đirone, a onda krenuo sa pojačanjima. Za 10.500.000 evra je od Monaka kupljen brazilski levi bek Kajo Enrike. Potom je vraćen veteran Dejli Blind da donese iskustvo i stabilnost u poslednjoj liniji pošto mu je istekao ugovor sa Đironom. Krojf i Mičel su u Đironi naciljali i Azedina Unahija za kojeg Katalonci traže 25.000.000 evra, a vode se pregovori i sa Barselonom oko pozajmice golmana Mark-Andrea ter Štegena.
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Danas stižu vesti da je dogovoren i kapitalac iz Saudijske Arabije. Ajaks je napravio ključni korak u pregovorima oko dovođenja brazilskog napadača Markosa Leonarda iz Al Hilala. Holandski velikan je pristao da Arapima plati 17.500.000 evra fiksno plus bonuse za Brazilca.
Markos Leonardo je u Evropu došao u januaru 2023. iz Santosa kada je Benfika platila 18.000.000 evra i procente za njegov transfer. Devet meseci kasnije je kao želja Žorža Žezusa prodat Al Hilalu za čak 40.000.000 evra. Tamo je imao ulogu bonus igrača i dobro je obavljao, ali je zimus pao u senku Benzeme i Nunjeza. Tada je imao dogovorenu pozajmicu u Atletiko Madrid koja je propala u poslednjim satima prelaznog roka.
Ovog leta su ga želeli klubovi poput Fiorentine i Porta, ali kroz pozajmicu, da bi se potom uključio Ajaks i ponudio Saudijcima ono što drugi nisu mogli ili hteli. Iako je Al Hilal tražio 25.000.000 evra, Holanđani su uspeli da spuste cenu. Zeleno svetlo je danas dao i Markos Leonardo, pa ostaje da se dogovore sitni detalji transfera i da u narednim danima prođe lekarske preglede i potpiše ugovor.
Brazilac će u napadu Ajaksa zameniti iskusnog Vuta Veghorsta koji je ovog leta napustio klub, a od špiceva su tu još Kasper Dolberg koji je sklon povredama i mladi Don Anđelo Konadu.