Ajaks za 17.500.000 evra dobio zeleno svetlo iz Saudijske Arabije

Danas stižu vesti da je dogovoren i kapitalac iz Saudijske Arabije. Ajaks je napravio ključni korak u pregovorima oko dovođenja brazilskog napadača Markosa Leonarda iz Al Hilala. Holandski velikan je pristao da Arapima plati 17.500.000 evra fiksno plus bonuse za Brazilca.

Markos Leonardo je u Evropu došao u januaru 2023. iz Santosa kada je Benfika platila 18.000.000 evra i procente za njegov transfer. Devet meseci kasnije je kao želja Žorža Žezusa prodat Al Hilalu za čak 40.000.000 evra. Tamo je imao ulogu bonus igrača i dobro je obavljao, ali je zimus pao u senku Benzeme i Nunjeza. Tada je imao dogovorenu pozajmicu u Atletiko Madrid koja je propala u poslednjim satima prelaznog roka.

Ovog leta su ga želeli klubovi poput Fiorentine i Porta, ali kroz pozajmicu, da bi se potom uključio Ajaks i ponudio Saudijcima ono što drugi nisu mogli ili hteli. Iako je Al Hilal tražio 25.000.000 evra, Holanđani su uspeli da spuste cenu. Zeleno svetlo je danas dao i Markos Leonardo, pa ostaje da se dogovore sitni detalji transfera i da u narednim danima prođe lekarske preglede i potpiše ugovor.

Brazilac će u napadu Ajaksa zameniti iskusnog Vuta Veghorsta koji je ovog leta napustio klub, a od špiceva su tu još Kasper Dolberg koji je sklon povredama i mladi Don Anđelo Konadu.