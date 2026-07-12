Zvezdina generalka u Rusiji: Kreće Balov, Duarte u špicu
Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 17:29
Prvi put tokom pripremnog perioda Dejan Stanković odlučio da zajedno na terenu budu Elšnik, Krunić i Fani
Utisak u Austriji je bio mlak, veruju navijači Crvene zvezde da će ekipa Dejana Stankovića pokazati ozbiljan kvalitet igre u generalnoj probi protiv Zenita iz Sankt Peterburga (18 časova) i najaviti dobru sezonu. Prošle godine crveno-beli su na Gasprom Areni doživeli težak poraz (0:3), ali su zato pre toga imali tri pobede u nizu nad najboljim ruskim timom.
Odlučio se trener Crvene zvezde Dejan Stanković da malo modifikuje postavu u odnosu na dosadašnje provere. Prvi put tokom ovog leta videćemo zajedno na terenu Abu Fanija, Krunića i Timija Maks Elšnika. Moguće je da će crveno-beli igrati zato u formaciji 4-3-2-1. Zanimljivo je da je šansu od prvog minuta dobio Bugarin Balov, dok je u špicu Bruno Duarte.
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Crvena zvezda je doputovala u Rusiju bez lakše povređenih Kataija, Mohameda Čama i Nikole Stankovića, dok su još na poštedi Arnautović i Seol.
Vrlo jak tim izveo je i trener šampiona Rusije Sergej Semak. Tim iz Snakt Peterburga igraće bez Luisa Enrikea i Daglasa Santosa. Oni su tek nedavno završili sa učešćem na Mundijalu. Ostali asovi poput Bariosa, Vendela i Soboljeva su tu.
ZENIT (4-4-1-1): Adamov – Mantuan, Andrade, Nino, Vega – Barios, Vendel, Džon Džon, Pedro – Glušenkov – Soboljev.
CRVENA ZVEZDA (4-3-3): Mateus – Eraković, Veljković, Učena, Tiknizijan – Abu Fani, Krunić, Elšnik – Balov, Ivanić – Duarte.