Zvezdina generalka u Rusiji: Kreće Balov, Duarte u špicu

Utisak u Austriji je bio mlak, veruju navijači Crvene zvezde da će ekipa Dejana Stankovića pokazati ozbiljan kvalitet igre u generalnoj probi protiv Zenita iz Sankt Peterburga (18 časova) i najaviti dobru sezonu. Prošle godine crveno-beli su na Gasprom Areni doživeli težak poraz (0:3), ali su zato pre toga imali tri pobede u nizu nad najboljim ruskim timom.

Odlučio se trener Crvene zvezde Dejan Stanković da malo modifikuje postavu u odnosu na dosadašnje provere. Prvi put tokom ovog leta videćemo zajedno na terenu Abu Fanija, Krunića i Timija Maks Elšnika. Moguće je da će crveno-beli igrati zato u formaciji 4-3-2-1. Zanimljivo je da je šansu od prvog minuta dobio Bugarin Balov, dok je u špicu Bruno Duarte.