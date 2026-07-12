Puno poverenje: Alimpijević produžio ugovor do 2028.
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 18:23
Selektor Srbije još barem dve sezone u Bešiktašu
Preporodio je Dušan Alimpijević ekipu Bešiktaša kada je pre tri godine stigao u redove crno-belih iz Istanbula. Vodio ih je do finala Evrokupa, dva puta zaredom ih je doveo i do finala plej-ofa turskog šampionata, a sada će imati priliku da ekipu vodi i u Evroligi. Nedavno je i rekao da mu je vođenje Bešiktaša u elitnom takmičenju bio san kada je došao, koji je sada ispunio.
Nastaviće da radi u redovima istanbulskog tima i naredne dve sezone, pošto je produžio ugovor sa timom. Najavljivali su turski mediji da će dobiti novi ugovor, što je sada i ozvaničeno. Ugovor sa turskom ekipom potpisao je do kraja sezone 2027/28.
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Bešiktaš se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da njihov trener ostaje barem još dve godine. Poželili su mu i mnogo uspeha u nastavku saradnje.
"Nastavljamo zajednički put sa našim glavnim trenerom Dušanom Alimpijevićem. Otkako je preuzeo ekipu u sezoni 2023/24, osvojio je poverenje i podršku naše zajednice, a uvereni smo da ćemo zajedno ostvariti velike uspehe. Zbog toga je potpisao novi ugovor koji će važiti do kraja sezone 2027/28. Želimo Dušanu Alimpijeviću mnogo uspeha u nastavku zajedničkog rada".
Vrhunski posao radi Bešiktaš. Zadržali su osnovu ekipe, sada su potpisali novi ugovor sa trenerom i pravi se konkurentan tim za narednu sezonu Evrolige. Doveli su Furkmana Korkmaza, Metečana Birsena, Skotija Vilbekina, Madija Sisoka i Dakuana Džefrisa. Za sada, odličan posao. Dogovorili su i Judžina Omoruija i Davida Dedžulijusa, koji će isto uskoro zvanično biti predstavljeni. Očekuje se još pojačanja i da se polako krene sa pripremama za narednu sezonu posle odmora.
Selektor reprezentacije Srbije je u Bešiktaš stigao iz Burse, gde je proveo takođe tri sezone i u obe turske ekipe proglašen je za najboljeg trenera Evrokupa. Vodio je u karijeri još Avtodor Saratov, Crvenu zvezdu, FMP, Spartak iz Subotice i Vojvodinu, gde je radio i kao pomoćnik, a asistent je još bio i u Novom Sadu.