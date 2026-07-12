Puno poverenje: Alimpijević produžio ugovor do 2028.

Preporodio je Dušan Alimpijević ekipu Bešiktaša kada je pre tri godine stigao u redove crno-belih iz Istanbula. Vodio ih je do finala Evrokupa, dva puta zaredom ih je doveo i do finala plej-ofa turskog šampionata, a sada će imati priliku da ekipu vodi i u Evroligi. Nedavno je i rekao da mu je vođenje Bešiktaša u elitnom takmičenju bio san kada je došao, koji je sada ispunio.

Nastaviće da radi u redovima istanbulskog tima i naredne dve sezone, pošto je produžio ugovor sa timom. Najavljivali su turski mediji da će dobiti novi ugovor, što je sada i ozvaničeno. Ugovor sa turskom ekipom potpisao je do kraja sezone 2027/28.