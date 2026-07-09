Velež remizirao, velika pobeda malog makedonskog kluba nad beloruskim velikanom

Od klubova sa prostora nekadašnje Jugoslavije, najviše razloga za ponos imaju fudbaleri Sileksa iz Kratova. Klub iz malog mesta od oko 7.000 stanovnika uspeo je da savlada najveći beloruski klub Dinamo iz Minska. Makedonski tim trijumfovao je u gostima 1:0 golom iz penala Esmira Hasukića u 42. minutu. Doduše, Dinamo iz Minska, kao i svi ostali beloruski klubovi, nije bio domaćin u svojoj zemlji, već u Bugarskoj, u Staroj Zagori.

Mornar iz Bara je ranije danas poražen u Andori od Atletik Eskaldesa 1:2, a potop crnogorskih klubova nastavio se i kasnije tokom dana, pošto je letonska Lijepaja savladala Dečić 1:0 pogotkom Nigerijca Edea Oloka. Očekivano, najlakši posao imala je Škendija. Klub koji sada već ima iskustvo igranja u nokaut fazi Lige konferencije, razbio je gibraltarsku FK Evropu 5:0 na gostujućem terenu.

Vredi izdvojiti još jedan detalj iz kvalifikacija za Ligu konferencije. Da li znate ko je Mate Vatsadze? Radi se o igraču koji je davne 2009. godine nastupao za Dinamo Tbilisi protiv Crvene zvezde u čuvenoj utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope, kada je Zvezda na Marakani epski došla od 1:2 do potrebnih 5:2 i tako prošla u poslednju rundu kvalifikacija. Taj isti Vatsadze, sada ima 38 godina i danas je dao gol za Dinamo Tbilisi u trijumfu nad luksemburškim Mondorfom u gostima (2:1).

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 1. KOLO

Utorak

Una Štrasen - La Fiorita 1:0 (1:0)

Elbasani - Bate Borisov 1:1 (1:0)

Sreda

Zira - Torpedo Kutaisi 3:0 (1:0)

Konahs Ki Nomads - Baljkani 0:0

Diferdanž - Ilves 0:0

Četvrtak

Atletik Eskaldes - Mornar 2:1 (0:1)

Alaškert - Jelimaj 1:1

Dila Gori - Virtus San Marino 3:1

Lijepaja - Dečić 1:0

Hegelman - Paide 1:1 (1:1)

Kalju - Linfild 1:0 (0:0)

Bohemijans - Sent Džozefs 2:0 (0:0)

Dinamo Minsk - Sileks 0:1 (0:1)

Marsašlok - Pjunik 0:3 (0:1)

Velež - Milsami 1:1 (0:0)

Mondorf - Dinamo Tbilisi 1:2 (0:2)

Kernarfon - Levadija 0:5 (0:3)

FK Evropa - Škendija 0:5 (0:1)

20.00: (2,30) Vlaznija (3,30) Mileševo (2,90)

20.30: (5,20) Glentoran (3,70) RFS (1,62)

20.45: (2,25) NSI Runavik (3,25) Hamrun Spartans (3,05)

20.45: (3,25) OFK Petrovac (3,25) Žalgiris (2,15)

21.00: (2,40) Dinamo Tirana (3,25) Astana (2,80)

21.00: (1,95) Sarajevo (3,40) Inter Turku (3,60)

21.00: (1,67) Stjernan (3,80) Vikingur (4,60)

***Kvote su podložne promenama