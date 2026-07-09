Velež remizirao, velika pobeda malog makedonskog kluba nad beloruskim velikanom
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 21:40
Dečić poražen u Letoniji, Škendija silna na Gibraltaru; a gol je dao i fudbaler koji je davne 2009. igrao u čuvenoj utakmici Crvena zvezda - Dinamo Tbilisi
Kada je Velež iz Mostara prethodna dva puta učestvovao u evropskim kvalifikacijama, ispadao je od Hamrun Spartansa sa Malte i Inter Eskaldesa iz Andore. Morali bi "Rođeni" da poprave utisak ovog leta tako što će proći makar prvu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije, mada, po rezultatu iz prve utakmice, ne sluti na dobro.
Velež je u prvoj utakmici u Mostaru odigrao mršavih 1:1 (0:0) protiv moldavskog Milsamija, a malo je falilo da predstavnik Bosne i Hercegovine utakmicu izgubi, budući da je gost vodio od 89. minuta pogotkom Nigerijca Filipa Odubije. Ipak, krah je izbegnut, pošto je u nadoknadi Velež izjednačio pogotkom Makedonca Leonida Ignatova na asistenciju Mahira Bešića.
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Od klubova sa prostora nekadašnje Jugoslavije, najviše razloga za ponos imaju fudbaleri Sileksa iz Kratova. Klub iz malog mesta od oko 7.000 stanovnika uspeo je da savlada najveći beloruski klub Dinamo iz Minska. Makedonski tim trijumfovao je u gostima 1:0 golom iz penala Esmira Hasukića u 42. minutu. Doduše, Dinamo iz Minska, kao i svi ostali beloruski klubovi, nije bio domaćin u svojoj zemlji, već u Bugarskoj, u Staroj Zagori.
Mornar iz Bara je ranije danas poražen u Andori od Atletik Eskaldesa 1:2, a potop crnogorskih klubova nastavio se i kasnije tokom dana, pošto je letonska Lijepaja savladala Dečić 1:0 pogotkom Nigerijca Edea Oloka. Očekivano, najlakši posao imala je Škendija. Klub koji sada već ima iskustvo igranja u nokaut fazi Lige konferencije, razbio je gibraltarsku FK Evropu 5:0 na gostujućem terenu.
Vredi izdvojiti još jedan detalj iz kvalifikacija za Ligu konferencije. Da li znate ko je Mate Vatsadze? Radi se o igraču koji je davne 2009. godine nastupao za Dinamo Tbilisi protiv Crvene zvezde u čuvenoj utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope, kada je Zvezda na Marakani epski došla od 1:2 do potrebnih 5:2 i tako prošla u poslednju rundu kvalifikacija. Taj isti Vatsadze, sada ima 38 godina i danas je dao gol za Dinamo Tbilisi u trijumfu nad luksemburškim Mondorfom u gostima (2:1).
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 1. KOLO
Utorak
Una Štrasen - La Fiorita 1:0 (1:0)
Elbasani - Bate Borisov 1:1 (1:0)
Sreda
Zira - Torpedo Kutaisi 3:0 (1:0)
Konahs Ki Nomads - Baljkani 0:0
Diferdanž - Ilves 0:0
Četvrtak
Atletik Eskaldes - Mornar 2:1 (0:1)
Alaškert - Jelimaj 1:1
Dila Gori - Virtus San Marino 3:1
Lijepaja - Dečić 1:0
Hegelman - Paide 1:1 (1:1)
Kalju - Linfild 1:0 (0:0)
Bohemijans - Sent Džozefs 2:0 (0:0)
Dinamo Minsk - Sileks 0:1 (0:1)
Marsašlok - Pjunik 0:3 (0:1)
Velež - Milsami 1:1 (0:0)
Mondorf - Dinamo Tbilisi 1:2 (0:2)
Kernarfon - Levadija 0:5 (0:3)
FK Evropa - Škendija 0:5 (0:1)
20.00: (2,30) Vlaznija (3,30) Mileševo (2,90)
20.30: (5,20) Glentoran (3,70) RFS (1,62)
20.45: (2,25) NSI Runavik (3,25) Hamrun Spartans (3,05)
20.45: (3,25) OFK Petrovac (3,25) Žalgiris (2,15)
21.00: (2,40) Dinamo Tirana (3,25) Astana (2,80)
21.00: (1,95) Sarajevo (3,40) Inter Turku (3,60)
21.00: (1,67) Stjernan (3,80) Vikingur (4,60)
***Kvote su podložne promenama