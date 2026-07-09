(©fknapredak)
(©fknapredak)

Napredak pojačao napad i odbranu bivšim igračima večitih

Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 21:59

Napadač Gigić i bek Milošević stigli u Kruševac

Jačaju se redovi ne samo superligaša, nego i klubova koji će igrati naredne sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.

Napredak je danas dobio dvojicu novih lica, dvojicu bivših igrača Partizana i Crvene zvezde – Petra Gigića i Stefana Miloševića.

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Gigić je napadač, koji je tokom karijere bio i u Javoru, Železničaru, Mačvi, OFK Beogradu, kao i brojnim klubovima u inostranstvu. Milošević je bek, nekadašnji zlatni orlić, koji se ovog leta rastao sa Javorom, a pre toga je bio u Spartaku i Crvenoj zvezdi.

Sezona u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije počeće 1. avgusta.

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Stefan MiloševićPetar GigićNapredak KruševacMozzart Bet Prva liga Srbije

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