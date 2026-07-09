(©fknapredak)
Napredak pojačao napad i odbranu bivšim igračima večitih
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 21:59
Napadač Gigić i bek Milošević stigli u Kruševac
Jačaju se redovi ne samo superligaša, nego i klubova koji će igrati naredne sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije.
Napredak je danas dobio dvojicu novih lica, dvojicu bivših igrača Partizana i Crvene zvezde – Petra Gigića i Stefana Miloševića.
Izabrane vesti
Gigić je napadač, koji je tokom karijere bio i u Javoru, Železničaru, Mačvi, OFK Beogradu, kao i brojnim klubovima u inostranstvu. Milošević je bek, nekadašnji zlatni orlić, koji se ovog leta rastao sa Javorom, a pre toga je bio u Spartaku i Crvenoj zvezdi.
Sezona u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije počeće 1. avgusta.
Komentari / Podeli vest
Stefan MiloševićPetar GigićNapredak KruševacMozzart Bet Prva liga Srbije
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Najava mečeva
petak | 10.07.2026.
subota | 11.07.2026.
nedelja | 12.07.2026.