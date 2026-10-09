Enfild kao bure baruta: Vanredne policijske mere, navijači Liverpula spremaju "topao doček" osuđenima

Obojica su zdravstvene probleme zaradila tokom septembarsko-oktobarskog reprezentativnog ciklusa. Holandski reprezentativac Gakpo povredio je skočni zglob u utakmici protiv Srbije, dok je švedski napadač Isak doživeo povredu butnog mišića u susretu sa Rumunijom. Prema rečima španskog stručnjaka, Isakova povreda nije ozbiljnije prirode, ali je ipak dovoljna da ga udalji sa terena za jedan od najvažnijih mečeva dosadašnjeg dela sezone.

Predstojeći vikend u Premijer ligi donosi jedan od najvećih derbija engleskog fudbala, okršaj Liverpula i Mančester Sitija na Enfildu (nedelja, 17.30), ali će domaćin u nedelju morati da se suoči sa liderom prvenstva bez dvojice izuzetno važnih fudbalera. Menadžer Crvenih Andoni Iraola potvrdio je na konferenciji za medije da Aleksander Isak i Kodi Gakpo neće biti spremni za utakmicu, pošto su se sa reprezentativnih obaveza vratili povređeni.

Posebno veliki udarac za Liverpul predstavlja odsustvo švedskog centarfora, koji je konačno počeo da opravdava očekivanja i pokazuje kvalitet zbog kojeg je doveden na Enfild. Isak je novu premijerligašku sezonu otvorio sa četiri pogotka u prvih pet kola, postavši jedan od najvažnijih igrača u napadačkom sistemu Andonija Iraole. Zbog toga izostanak napadača poreklom iz Eritreje dolazi u izuzetno nezgodnom trenutku, baš pred susret sa ekipom koja je u dosadašnjem delu prvenstva pokazala najviše.

"Aleksander Isak i Kodi Gakpo neće igrati. Nisu spremni, obojica su se povredila tokom reprezentativne pauze", potvrdio je Iraola. Ipak, dobra vest za navijače Liverpula jeste da nijedna povreda, prema trenutnim procenama, ne bi trebalo da zahteva duže odsustvo. Situacija sa Gakpom u velikoj meri zavisi od toga koliko će moći da podnese bolove u skočnom zglobu, dok medicinski tim svakodnevno prati oporavak obojice fudbalera. Za sada nema preciznog datuma njihovog povratka, a jasno je da stručni štab ne želi da rizikuje dodatno pogoršanje povreda. Ovakav razvoj događaja mogao bi da otvori prostor za jednog od najmlađih članova Liverpulovog prvog tima. Luis Kumаs, 21-godišnji reprezentativac Velsa, nameće se kao jedno od mogućih rešenja za napadačku liniju, a Iraola je jasno stavio do znanja da ima veliko poverenje u mladog fudbalera.

"Kumas ima naše poverenje. Mislim da to nije nikakvo veliko iznenađenje. Oduvek mi se dopadao kao igrač i već je pokazao, tokom važnih minuta koje je dobio, da je spreman. Imamo i druge fudbalere koji mogu da pokriju te pozicije", poručio je menadžer Liverpula. Izostanci Isaka i Gakpa dolaze u trenutku kada se Liverpul nalazi pred izuzetno zahtevnim rasporedom. Po završetku reprezentativne pauze nastavljaju se obaveze u Premijer ligi i Ligi šampiona, a do narednog okupljanja nacionalnih timova u novembru Crvene očekuje niz utakmica koje bi mogle značajno da odrede tok njihove sezone. Iraola smatra da će upravo ovaj period dati mnogo jasniju sliku o stvarnim mogućnostima njegove ekipe.

"Mislim da je niz utakmica koji nas sada očekuje, sa nastavkom Premijer lige i Lige šampiona, izuzetno zahtevan. Utakmice dolaze jedna za drugom, u veoma kratkim razmacima, i mislim da će nam ovaj period mnogo toga pokazati. Kada se završi, zaista ćemo znati gde se nalazimo", istakao je španski trener.

A pogled na prvenstvenu tabelu pokazuje zbog čega predstojeći duel ima ogroman značaj. Mančester Siti je jedina ekipa sa maksimalnim učinkom posle pet odigranih kola, pošto je ostvario svih pet pobeda i osvojio 15 bodova. Liverpul je, sa druge strane, tek na šestoj poziciji sa devet bodova, uz dve pobede i tri remija. To znači da Građani u nedelju na Enfild dolaze sa šest bodova prednosti, a eventualnom pobedom mogli bi dodatno da se odvoje od jednog od najvećih konkurenata. Međutim, ovaj derbi neće biti poseban samo zbog borbe za bodove, položaja na tabeli ili velikog rivalstva koje godinama postoji između dva engleska velikana, onog koji je to decenijama i decenija i onog novopečenog. Biće to prva utakmica Mančester Sitija otkako je nezavisna komisija utvrdila da je klub kriv za više od 100 kršenja finansijskih pravila Premijer lige. Odluka koja je izazvala potres u engleskom fudbalu sada će dobiti i svoju prvu veliku navijačku reakciju na stadionu jednog od najvećih Sitijevih rivala. Na društvenim mrežama već se pojavio poziv navijačima Liverpula da nekoliko sati pre početka utakmice dođu u okolinu Enfilda i prirede poseban doček autobusu sa fudbalerima Mančester Sitija. Akcija pod nazivom "Bus greeting" podrazumeva masovno okupljanje pristalica Crvenih, uz zastave, transparente, pirotehniku i baklje, kako bi atmosfera pred dolazak gostujuće ekspedicije bila što intenzivnija. Iako su ovakvi dočeci već postali deo navijačke tradicije velikih evropskih utakmica na Enfildu, okolnosti u kojima Siti ovog puta dolazi u Liverpul daju čitavom događaju dodatnu dimenziju.