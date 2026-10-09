Otvorio se Kike Setjen: U Barsi sam imao igrače od 80.000.000 evra koji ne razumeju fudbal

U početku je bio oduševljen, ali ubrzo je sve počelo da se ruši kao kula od karata. I situacija se nije popravljala do kraja sezone. Setjen priznaje da u tom trenutku nije bio isti čovek kao ranije.

„U Barseloni nisam bio svoj. Nisam mogao ili nisam znao da budem ono što jesam. To je odgovor. Nisam bio svoj jer ja nisam takav. Imao sam neki drugi izraz lica. Kada danas pogledam fotografije iz tog perioda, ne prepoznajem sebe. Tokom perioda u betisu, svakodnevni život u svlačionici je bio izvanredan. U BarsI svakodnevica nije izgledala tako. Nije moglo da bude tako. Imam mnogo anegdota, ali neću da ih pričam“, prisetio se Setjen.

Malo je nedostajalo da do angažmana u katalonskom gigantu uopše ne dođe. Setijen je otkrio da je svega nekoliko dana pre nego što je potpisao ugovor sa Barsom bio nadomak angažmana u jednom egipatskom timu.

„Nudili su mi ogromnu količinu novca. Ponuda mi se toliko dopala da sam počeo da organizujem put sa svojim stručnim štabom. Pozvao sam kući da kažem: ‘Idemo u Egipat na nekoliko meseci, do kraja sezone. Sve je bilo praktično spremno. Bio je organizovan čarter let, a ugovor je već bio sastavljen, iako ga još nismo potpisali“.

Kad mu je predočeno da postoji mogućnost da bude za Ernesta Valverdea, nije mogao da veruje.

„Zvali su me i govorili: ‘Nemoj da ideš u Egipat, mogao bi da potpišeš za Barselonu’. A ja sam im odgovarao: ‘Ali šta bih ja mogao da potpišem sa Barselonom? Šta sam ja to uradio da bih postao trener Barselone?“.

Ništa mu nije bilo jasno. Odgovor je stigao tri dana kasnije.

„Pozvali su me i rekli: ‘Spremi se, uhvati avion, danas popodne potpisuješ za Barselonu’. I tako sam otišao u Barselonu i potpisao ugovor“.

Baš u tom periodu, Lionel Mesi brojao je poslednje dane u dresu Blaugrane. Kike se prisetio kako je izgledao jedan od razgovora sa čarobnjakom iz Rosarija.

„Jednom sam Mesiju rekao: ‘Proveo sam 14 godina života čekajući utakmice Barselone samo da bih mogao da gledam kako igraš“.

Setijen se osvrnuo i na poteškoće u radu sa ekipom koja je godinama bila naviknuta na jasno definisane fudbalske principe.

„Kada potpišeš za Barselonu i dođeš tamo, to je jedino mesto na koje dođeš, a da ne moraš ništa da radiš. Imao sam igrače koji su koštali 80 miliona evra, a nisu razumeli fudbal. Jednostavno, nisu razumeli fudbal“.

Kako bi to objasnio, prisetio se načina na koji je sa jednim od svojih igrača analizirao snimke utakmica, pokušavajući da mu pomogne da razume sopstvene odluke na terenu.

„Govorio bih mu: ‘Sećaš li se ove akcije?’. On bi se prisetio situacije, a ja bih ga pitao: ‘Šta si ovde uradio?“. Tako počneš da ih navodiš da razmišljaju. A onda izađu na teren i te stvari počnu da dolaze do izražaja kod igrača koji imaju sposobnost da vide i razumeju igru. Tada sve počinje da funkcioniše“, zaključio je nekadašnji trener Barselone.