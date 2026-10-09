Predstavljen serijal "Kad se Zvezda voli": Protagonista prve epizode - Miloš Šestić

Kum Miloša Šestića, Zdravko Borovnica je u filmu otkrio kako mu je glavni akter prve epizode serijala saopštio da ide na transplataciju.

„Mi smo tog dana bili na stadionu, ovde u prostorijama veterana do pola tri popodne. U pola četiri me već zvao: „Kume, ja idem u bolnicu.“ Ja u čudu mu kažem:„Šta ćeš u bolnici? Vidim da si danas bio dobro.“ Odgovara mi: „Javili su mi sad da su našli donatora.“ Nakon toga je samo spakovao stvari i otišao.“

Na činjenicu da će presaditi srce, još jedan nekadašnji saigrač Miloša Šestića, Nedeljko Milosavljević je reagovao emotivno.

„Pred operaciju presađivanja srca, me nazvao to veče. Kaže: „Brate, ja sutra idem da presadim srce.“ Rekoh: „Kako to odjednom? Šta?“ Tako mi je normalno rekao: „Ne, ne, kaže, pojavio se donor i to je to, moram.“ Baš me iznenadio. Ali tako je on to normalno prihvatio i reagovao da nemam reči.“

Naglasio je i Zdravko Borovnica tokom filma da je Šestić dobio dar od Boga.

„Kum i ja smo imali najveći problem tu zbog cigareta, kao i neki još igrači, ali krivo mi je, znate. Mi smo javno rekli da pušimo i Branko Stanković nas je ganjao četiri godine. Ja ne znam… Nije nas promenio ni malo. Šele je dobio nagradu od Boga. Mislim, on stvarno, ne znam šta nije imao. On je imao problema i sa stomačnom aortom, sa stentovima, radio je bajpasove. Sad je dobio novo srce, sve je izgurao. Znači, ima Boga i zaslužio je da živi bar neki prosek, 80–85 godina“.

"Serijal, nastao u produkciji FK Crvena zvezda, premijerno će biti emitovan jednom mesečno na zvaničnom Jutjub kanalu kluba, počev od petka, 9. oktobra, a kroz svaku epizodu zvezdaši će imati priliku da upoznaju svoje idole iz potpuno drugačijeg ugla“, stoji u sapštenju Crvene zvezde na zvaničnoj sajtu kluba.