Pandurović: Bio sam trener Saši Iliću, uspeće da izvuče maksimum iz crno-belih

Trener Plavih Strahinja Pandurović ide na dobro poznatu adresu, a isto važi i za neke njegove igrače, pre svih kapitena Adema Ljajića i Aleksandra Miljkovića, ali i Nikolu Stankovića, Bojana Adžića, Mihajla Petrovića, Dimitrija Jankovića i Nikolu Skrobonju. Doduše, Janković je trenutno na pozajmici iz redova crno-belih i nema pravo nastupa.

"Svi u Mozzart Bet Superligi smo se prvi put susreli sa ovako dugačkom pauzom. Tokom prve dve sedmice smo se dobro fizički napunili. Ne može da se preti kada idete na stadion Partizana, to je jedan od dva najveća kluba u Srbiji. S druge strane, nisu u najboljem ritmu od starta sezone. Gubili su bodove u mečevima koje su zaslužili da dobiju. Možda su najbolje izgledali u Surdulici sa igračem manje. Za reper bih uzeo njihove utakmice u Evropi. Potentni su i individualno namešteni u fazi napada, dok defanzivno imaju određenih problema. Pre svega nas očekuje fizički zahtevna utakmica, potom i sa svakog drugog aspekta", rekao je Pandurović na konferenciji za novinare.

Priznao je da je Partizan pod imperativom pobede.

"Dosta dugo sam bio tamo, imam skoro 300 evropskih i domaćih utakmica kao pomoćnik na klupi. Tamo je svaka utakmica finale, stalno je imperativ, a posebno posle ovakvih rezultata. Ne sumnjam da će se oni u nekom trenutku pokazati u mnogo boljem svetlu nego do sada, ali imamo i mi naše ciljeve. Pokazali smo da dosta kvalitetnije izgledamo protiv jačih rivala, pa nam odgovaraju ekipe što hoće da se nadigravaju i nadmeću. Nisam želeo da momke previše opterećujem protivnikom, kroz taktičke vežbe i nameštanja došli smo do toga kako želimo da izgledamo na stadionu Partizana. Osećamo svi da se takmičenje približava, malo je i nervoze. Sve je to normalno".

Pandurović je istakao da je trener Partizana Saša Ilić legenda kluba.

"Čak sam mu u jednom trenutku bio i trener, u stručnim štabovima Zorana Mirkovića i Sava Miloševića. Poznajam ga dosta dugo, čitav život. Pravi je čovek na pravom mestu i uspeće da u najkraćem roku izvuče maksimum iz ove ekipe Partizana".

Popravila se kadrovska situacija kraj Jošanice. U punom treningu je krilo Matija Malekinušić, kojem su stradali ligamenti kolena još zimus tokom priprema u Antaliji.

"Biće zahtevno i teško. Mislim da smo se za ove tri sedmice dobro pripremili, videli vrline i mane protivnika. Maksimalno smo spremni, pa šta nam bog da. Nije bilo problema da se uklopim u trening, iako smo na početku bili oprezni. Išli smo korak po korak".

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Đak zagrebačkog Dinama sa ozbiljnom karijerom u Zrinjskom iz Mostarau u leto 2025. godine došao je u Novi Pazar i bez neke posebne aklimatizacije zaigrao je u kvalifikacijama za evropsku Ligu konferencije. Trebalo mu je neko vreme da uhvati ritam, ali se naštelovao i postao jedan od nosilaca igre kod tadašnjeg šefa struke Vladimira Gaćinovića.

"Spreman sam da opet igram na visokom nivou, ali trebaće malo vremena. Za nas sportiste je ovo 'crna rupa', najteža moguća povreda. Kažu da je glava tu najveći problem. Ako to savladate, onda možete sve. Polako... Ako bude upola kao prošle sezone, onda će biti dobro", završio je obraćanje predstavnicima medija Matija Malekinušić.

MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO

Subota

15.00: (1.90) IMT (3,50) Radnik (4,20)

17.00: (1.53) Čukarički (4.00) Mačva (6.75)

19.00: (7.00) Radnički Kragujevac (4.50) Crvena zvezda (1.45)

Nedelja

15.00: (4.30) Radnički Niš (3.60) Vojvodina (1.85)

17.00 (1.53) Partizan (4.30) Novi Pazar (6.00)

19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50)

Ponedeljak

20.00 (2.90) Mladost Lučani (3.25) OFK Beograd (2.50)