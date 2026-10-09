Enfild kao bure baruta: Vanredne policijske mere, navijači Liverpula spremaju "topao doček" osuđenima

Obojica su zdravstvene probleme zaradila tokom septembarsko-oktobarskog reprezentativnog ciklusa. Holandski reprezentativac Gakpo povredio je skočni zglob u utakmici protiv Srbije, dok je švedski napadač Isak doživeo povredu butnog mišića u susretu sa Rumunijom. Prema rečima španskog stručnjaka, Isakova povreda nije ozbiljnije prirode, ali je ipak dovoljna da ga udalji sa terena za jedan od najvažnijih mečeva dosadašnjeg dela sezone.

Predstojeći vikend u Premijer ligi donosi jedan od najvećih derbija engleskog fudbala, okršaj Liverpula i Mančester Sitija na Enfildu (nedelja, 17.30), ali će domaćin u nedelju morati da se suoči sa liderom prvenstva bez dvojice izuzetno važnih fudbalera. Menadžer Crvenih Andoni Iraola potvrdio je na konferenciji za medije da Aleksander Isak i Kodi Gakpo neće biti spremni za utakmicu, pošto su se sa reprezentativnih obaveza vratili povređeni.

Međutim, ovaj derbi neće biti poseban samo zbog borbe za bodove, položaja na tabeli ili velikog rivalstva koje godinama postoji između dva engleska velikana, onog koji je to decenijama i decenija i onog novopečenog. Biće to prva utakmica Mančester Sitija otkako je nezavisna komisija utvrdila da je klub kriv za više od 100 kršenja finansijskih pravila Premijer lige. Odluka koja je izazvala potres u engleskom fudbalu sada će dobiti i svoju prvu veliku navijačku reakciju na stadionu jednog od najvećih Sitijevih rivala. Na društvenim mrežama već se pojavio poziv navijačima Liverpula da nekoliko sati pre početka utakmice dođu u okolinu Enfilda i prirede poseban doček autobusu sa fudbalerima Mančester Sitija. Akcija pod nazivom "Bus greeting" podrazumeva masovno okupljanje pristalica Crvenih, uz zastave, transparente, pirotehniku i baklje, kako bi atmosfera pred dolazak gostujuće ekspedicije bila što intenzivnija. Iako su ovakvi dočeci već postali deo navijačke tradicije velikih evropskih utakmica na Enfildu, okolnosti u kojima Siti ovog puta dolazi u Liverpul daju čitavom događaju dodatnu dimenziju. Očekuje se da će nezadovoljstvo navijača zbog finansijskih nepravilnosti za koje je Siti proglašen krivim biti jedna od glavnih tema pred utakmicu, pa će čitav susret proteći pod znatno većom pažnjom javnosti nego što bi to bio slučaj u uobičajenim okolnostima. Iraola, međutim, nije želeo da ulazi u raspravu o potencijalnim posledicama presude po Mančester Siti, imajući u vidu da postupak još nije konačno završen.

"Mislim da neizvesnost nije dobra ni za koga, niti za bilo koga ko je uključen u čitav slučaj. Ali postupak je i dalje u toku i moramo da budemo strpljivi, kao i svi ostali, i da vidimo šta će se dogoditi na kraju", rekao je menadžer Liverpula.

Podsetimo, Mančester Siti negira da je počinio bilo kakve nepravilnosti i već je uložio žalbu na odluku komisije, zbog čega se konačan epilog čitavog slučaja još očekuje. Takođe, o eventualnim sankcijama odlučivaće se u posebnom postupku. Zbog svega navedenog, nedeljni spektakl na Enfildu nosi mnogo više od uobičajena tri boda. Sa jedne strane biće Liverpul, koji pokušava da uhvati priključak sa vrhom tabele, ali će to morati da učini bez dva važna napadača. Sa druge strane nalazi se Mančester Siti, rezultatski besprekoran na početku sezone, ali suočen sa ogromnim pritiskom nakon odluke koja bi mogla da ima dalekosežne posledice po budućnost kluba. Na Enfildu se tako sprema utakmica u kojoj će fudbal biti u centru pažnje, ali sigurno neće biti jedina tema.