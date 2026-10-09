Kostov i dalje među deset najvrednijih igrača sveta do 18 godina, Cvetkovićev bum u najavi
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 17:45
Rio Engumoa i Maks Dauman poskupeli po 20.000.000 evra, ali Lenart Karl ne da prvo mesto
Jedan od najtalentovanijih srpskih igrača u ovom veku - Vasilije Kostov (18), nije promenio klub tokom leta (kako su mnogi očekivali), međutim njegova vrednost na tržištu nastavila je da raste. U junu mesecu skočila je sa 18 na 25 miliona evra, čime se vezista Crvene zvezde našao među najskupljim igračima do 18 godina na svetu.
Poslednjih dana specijalizovana platforma za fudbalsku pijacu i procenu vrednosti fudbalera - Transfermarkt, ažurirala je cene, neki momci poskupeli su i po 20.000.000 evra, ali Kostov je i pored toga ostao u TOP 10. Konkretno, trenutno deli osmu poziciju i jedini je igrač i Istočne Evrope tako visoko plasiran. Prvi sledeći - Šahtjorov Brazilac Bruninjo (7.000.000) - rangiran je ispod 50. mesta...
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Ako se u obzir uzme da vrednost igrača u jačim liga mnogo brže i više skače, odnosno da pojedini samim transferom na zapad dobiju na ceni, može se konstatovati da bi Kostov u tom smislu tek mogao da eksplodira.
Razumljivo, puno zavisi i od igara, učinka, potražnje, izbora kluba. Kada je mladi Srbin u pitanju novi talas spekulacija, gde bi mogao da nastavi karijeru, treba očekivati od polovine decembra. Možda čak i ranije...
Elem, daleko najveći skok cene u oktobru zabeležile su mlade zvezde Liverpula i Arsenala, Rio Engumoa (18) i Maks Dauman (16). Ovaj drugi je najmlađi na listi i ujedno najvredniji tinejdžer na planeti. Obojica trenutno staju po 50.000.000 evra, a bili su na 30.000.000.
Ispred njih samo je Lenart Karl (18), Bajernov vunderkind.
Zanimljivo, uz Kostova, samo još Meksikanac Hilberto Mora (na kog je oko već bacio Liverpul) i Oskat Pjetuševski dolaze iz klubova izvan 'liga petice'.
Ako pričamo o ostalim srpskim talentima (do 18 godina), prvi sledeći po vrednosti (iza Vasilija Kostova) je napadač Bajer Leverkuzena Aleksa Damjanović (5.000.000), a slede Vasilije Novičić (IMT) i Filip Matijašević (RB Salcburg) - po 4.000.000 evra.
Ispod možete da vidite listu trenutno najskupljih fudbalera generalno (po Transfermaktu), uz napomenu da prilikom nekog sledećeg ažuriranja treba očekivati značajan skok cene Mihajla Cvetkovića, koji po CIES-u već košta blizu 30.000.000.
Evo i procene pomenute fudbalske opservatorije, koja je pre nekoliko dana rangirala U20 igrače, ne računajući pet najjačih liga: