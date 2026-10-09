Kostov i dalje među deset najvrednijih igrača sveta do 18 godina, Cvetkovićev bum u najavi

Ako se u obzir uzme da vrednost igrača u jačim liga mnogo brže i više skače, odnosno da pojedini samim transferom na zapad dobiju na ceni, može se konstatovati da bi Kostov u tom smislu tek mogao da eksplodira.

Razumljivo, puno zavisi i od igara, učinka, potražnje, izbora kluba. Kada je mladi Srbin u pitanju novi talas spekulacija, gde bi mogao da nastavi karijeru, treba očekivati od polovine decembra. Možda čak i ranije...

Elem, daleko najveći skok cene u oktobru zabeležile su mlade zvezde Liverpula i Arsenala, Rio Engumoa (18) i Maks Dauman (16). Ovaj drugi je najmlađi na listi i ujedno najvredniji tinejdžer na planeti. Obojica trenutno staju po 50.000.000 evra, a bili su na 30.000.000.

Ispred njih samo je Lenart Karl (18), Bajernov vunderkind.

Zanimljivo, uz Kostova, samo još Meksikanac Hilberto Mora (na kog je oko već bacio Liverpul) i Oskat Pjetuševski dolaze iz klubova izvan 'liga petice'.

Ako pričamo o ostalim srpskim talentima (do 18 godina), prvi sledeći po vrednosti (iza Vasilija Kostova) je napadač Bajer Leverkuzena Aleksa Damjanović (5.000.000), a slede Vasilije Novičić (IMT) i Filip Matijašević (RB Salcburg) - po 4.000.000 evra.

Ispod možete da vidite listu trenutno najskupljih fudbalera generalno (po Transfermaktu), uz napomenu da prilikom nekog sledećeg ažuriranja treba očekivati značajan skok cene Mihajla Cvetkovića, koji po CIES-u već košta blizu 30.000.000.

Evo i procene pomenute fudbalske opservatorije, koja je pre nekoliko dana rangirala U20 igrače, ne računajući pet najjačih liga: