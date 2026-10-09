Mareska ne sumnja u Sitijevu nevinost: Pričaćemo o svemu kad dobijemo žalbu

Uprkos medijskoj oluji i teškom trenutku u kom se vicešampion Engleske nalazi, italijanski stručnjak je izjavio da u potpunosti veruje vlasnicima i rukovodstvu, naglasivši da su u klubu ubeđeni u uspeh na predstojećoj žalbi.

U nedelju se na Enfildu igra derbi šestog kola Premijer lige, međutim Enco Mareska , trener Mančester Sitija, nije imao priliku da previše govori o svom predstojećem rivalu Liverpulu. Umesto toga morao je da se 'bori' sa novinarima, koji su ga na njegovoj prvoj konferenciji otkako je Nezavisna komisija njegov klub proglasila krivim za finansijske prekršaje, zasuli pitanjima baš tu temu. Ali, Italijan se nije dao, već je umesto toga nepokolebljivo stao uz svoj klub

U pravoj lekciji iz odnosa sa javnošću, kako je njegov nastup ocenio britanski Skaj Sports, Mareska je pod rafalnom paljbom neugodnih pitanja delovao izuzetno smireno i raspoloženo, vešto držeći fokus isključivo na fudbalskom terenu i stvarima koje njegov tim može da kontroliše. Kako tvrdi, rekao je da nije ni čitao nalaze komisije, stavivši do znanja da mu je jedini cilj da ublaži spoljašnju buku koja dopire do svlačionici i pripremi ekipu za osvajanje tri boda na nedeljnom gostovanju u Liverpulu.

Na pitanje da li bi se pridružio klubu i da je presuda objavljena ranije pre nego što je stigao, Italijan je podsetio da je u prošlosti - i to u dva navrata - već bio deo kluba.

"Poznajem organizaciju već nekoliko godina. Znam koliko su ozbiljni. Znam da rade prave stvari", rekao je Mareska. Kako kaže, tokom pregovora o preuzimanju ekipe sa čelnicima Mančester Sitija nije pregovarao o optužbama.

"Ne, nismo razgovarali o tome. Nisam mislio da je to bio problem za klub u tom trenutku. Uostalom, zato što razmišljaju na pošten način. Mislim da su ubeđeni da ćemo na kraju dobiti žalbu. Razlog zašto sam došao u ovaj klub jeste to što 100 odsto verujem vlasniku, sportskom direktoru, generalnom direktoru - celoj organizaciji. Nemam nikakvu sumnju u to. Razgovarao sam sa klubom, naravno. Verovatno je pravi trenutak da o tome pričamo kada budemo dobili ovu žalbu.”

Italijan ne smatra da su trofeji osvojeni u 'spornom' periodu ukaljani.

"Apsolutno ne. Znam koliki su trud uložili igrači, klub i tadašnji menadžer, Pep (Gvardiola), tako da nemam nikakvu sumnju u to. Ne postoji nijedan drugi klub na svetu u kom bih više voleo da budem.” *****

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***** Mareska je priznao da nije pročitao nalaze komisije.

"Opet kažem, verujem klubu. Uveravam vas da mi je fokus samo na fudbalu, tako da ne razmišljam o drugim stvarima jer se, pre svega, u mnoge od njih i ne razumem. Za mene i igrače, jedino što možemo da kontrolišemo jeste fudbalska strana. Usredsređeni smo na to i to je ono što je u našoj moći, ne možemo da utičemo ni na šta drugo. Samo pokušavamo da se nosimo sa svom tom bukom. Razumemo ozbiljnost situacije i svu tu medijsku prašinu. Jednostavno moramo da se izborimo s tim. Moramo da odemo na Enfild i dobijemo utakmicu.”