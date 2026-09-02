Saudijci će čerupati još mesec i po dana: Itihad poslao 30.000.000 za krilo Fajenorda

Krilni napadač je u prethodne dve sezone jedan od najboljih igrača ekipe sa čuvenog De Kajpa. Na 64 utakmice postigao je 20 golova i imao 11 asistencija. Prema informacijama holandskih medija, reprezentativac Alžira je preferirao odlazak u Premijer ligu, ali nijedna konkretna ponuda nije stigla. Interesovanje su pokazali Lil, Marsej i Sporting iz Lisabona, ali kao i u slučaju Engleza - ništa ozbiljno se nije desilo.

Ukoliko bi Hađ Musa na kraju krenuo put Dalekog istoka, bio bi to jedan od najvećih izlaznih transfera u istoriji kluba iz Roterdama. Izjednačio bi se na trećem mestu sa Igorom Paišaom. Brazilca je prethodne sezone kupio Olimpik Marsej, ispred su samo Santi Himenez (otišao u Milan za 30.200.000) i Mats Vifer (Brajton ga uzeo za 32.000.000).

Hađ Musa je imao dosta čudan razvojni put. Rođen je u Francuskoj i bio deo akademije Lansa, ali bez šanse u prvom timu. Smucao se po trećoj i drugoj ligi Belgije, a onda ga je uzeo Vitese na pozajmicu iz belgijskog drugoligaša Patro Eisdena i to bez opcije otkupa.

Na kraju je Fajenord reagovao i leta 2024. ga kupio za 3.500.000 evra. Od tog momenta, krilni napadač je eksplodirao i postao jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u Erediviziji. Sad mu se posle svega može desiti transfer karijere.