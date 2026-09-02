Saudijci će čerupati još mesec i po dana: Itihad poslao 30.000.000 za krilo Fajenorda
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 20:53
Anis Hađ Musa može da postane jedna od najvećih prodaja u istoriji kluba iz Roterdama
Onog momenta kad u Evropi prestaje prelazni rok, klubovi iz Saudijske Arabije imaju još mesec dana da očerupaju šta mogu. Jedan od klubova koji će biti u tom "modu" je Al Itihad. Klub iz Džede nije bio mnogo aktivan ovog leta. Potrošili su samo 29.000.000 evra od čega je jedna polovina otišla na otkup Jan Karla Simić od Anderlehta (15.000.000 evra), a druga na dovođenje Diona Lupija iz Almerije (13.000.000).
Međutim, Itihad sprema transfer koji će biti skuplji od svih letošnjih zajedno. Kako prenosi Santi Auna sa Footmercata, klub iz Saudijske Arabije poslao je ponudu vrednu 30.000.000 evra na adresu Fajenorda za dovođenje Anisa Hađ Muse.
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Krilni napadač je u prethodne dve sezone jedan od najboljih igrača ekipe sa čuvenog De Kajpa. Na 64 utakmice postigao je 20 golova i imao 11 asistencija. Prema informacijama holandskih medija, reprezentativac Alžira je preferirao odlazak u Premijer ligu, ali nijedna konkretna ponuda nije stigla. Interesovanje su pokazali Lil, Marsej i Sporting iz Lisabona, ali kao i u slučaju Engleza - ništa ozbiljno se nije desilo.
Ukoliko bi Hađ Musa na kraju krenuo put Dalekog istoka, bio bi to jedan od najvećih izlaznih transfera u istoriji kluba iz Roterdama. Izjednačio bi se na trećem mestu sa Igorom Paišaom. Brazilca je prethodne sezone kupio Olimpik Marsej, ispred su samo Santi Himenez (otišao u Milan za 30.200.000) i Mats Vifer (Brajton ga uzeo za 32.000.000).
Hađ Musa je imao dosta čudan razvojni put. Rođen je u Francuskoj i bio deo akademije Lansa, ali bez šanse u prvom timu. Smucao se po trećoj i drugoj ligi Belgije, a onda ga je uzeo Vitese na pozajmicu iz belgijskog drugoligaša Patro Eisdena i to bez opcije otkupa.
Na kraju je Fajenord reagovao i leta 2024. ga kupio za 3.500.000 evra. Od tog momenta, krilni napadač je eksplodirao i postao jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u Erediviziji. Sad mu se posle svega može desiti transfer karijere.