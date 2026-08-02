Vlahović daje popust Barseloni, a ona čeka Alvareza

Po saznanjima na koje se poziva ovaj list, Vlahovićevi zastupnici su u kontaktu sa Barselonom i poslali su im signal da su spremni da drastično spuste finanijske zahteve u odnosu na one koje traže od drugih klubova. Tolika je želja srpskog špica da postane deo družine sa Nou Kampa.

Ali, cela ta priča je kao jednačina sa više nepoznatih. Barselonin prioritet je i dalje Hulijan Alvarez. Trener Hansi Flik insistira na dovođenju argentinskog napadača iz madridskog Atletika, iako je iz tog kluba više puta stigao signal da od tog posla nema ništa. I tako, dok Barselona čeka Alvareza, Vlahović čeka Barselonu, verujući da će španski gigant u jednom momentu dići ruke od borbe za Argentinca. A, u tom slučaju, Srbin ostaje kao najbolja i finansijski najprimamljivija opcija na tržištu.

S druge strane, Bešiktaš se i dalje nada Vlahovićevom dolasku. Kako piše Sport, Turci su dali finalnu ponudu: 8.000.000 evra po godini za dvogodišnji ugovor i 5.000.000 bonus za potpis. To su uslovi kakve će Dušan teško dobiti bilo gde drugo. I dok srpski napadač traži još vremena, u Istanbulu su bili odlučni da pregovore prekinu, ali je trener Vinćenco Italijano, koji je sa Vlahovićem sarađivao u Fjorentini, ubedio čelnike Bešiktaša da pokažu još malo strpljenja.

Sve u svemu, svi nešto čekaju, ali je Vlahović i dalje bez kluba...