Novica Veličković o Vanji Marinkoviću: On je naše dete! Mora da ima poseban tretman u hali

Poredeći svoju generaciju i današnje okolnosti u svlačionici, Novica je objasnio sa kakvim se sve izazovima Marinković suočava kao kapiten i jedan od retkih domaćih igrača u timu.

„Domaći igrači su danas u manjini. Mislim, nema šta da krijem, to svi znaju. U moje vreme nas 10 ili 12 je posle treninga išlo zajedno na kafu i ručak, svi smo bili nerazdvojni. Danas su druga vremena i može da nastane veliki jaz. Ti sada imaš dete koje se priključuje prvom timu i saigrača ili protivnika od 30 godina... Teško je Vanji u ovoj ulozi, stvarno je teško. Ne znam da li bih ja danas mogao da hendlujem sve te stvari u svlačionici.”

Novica se posebno osvrnuo na javnost i kritike koje dolaze sa interneta, naglašavajući da se prema mladim i domaćim igračima često postupa nepravedno.

„Ljudi preko ovih mreža daju sebi mnogo za pravo. Ja sam sve pogasio, ne mogu više da gledam i slušam ko najavljuje transfere i komentariše. Muka mi je od toga. Uz te stvari gde svako može da komentariše, mi dolazimo u situaciju da se od deteta kakav je Vanja stvara neka negativna slika, što je meni apsurdno.”

Za kraj, Veličković poziva na strpljenje i veru u domaće košarkaše.

„Ja bih voleo da imamo više vere u te domaće igrače. Pa da si svima nama u tim godinama tražio dlaku u jajetu – našao bi je! Svako može da nađe manu ako hoće. Ali mi o našim momcima moramo da brinemo, da ih podržimo i da ih izvedemo na pravi put.”