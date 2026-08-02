Novica Veličković o Vanji Marinkoviću: On je naše dete! Mora da ima poseban tretman u hali
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 15:44
"Domaći igrači su danas u manjini, teško je Vanji u ovoj ulozi", priča nekadašnji kapiten Partizana
Proslavljeni kapiten Partizan Mozzart Beta Novica Veličković, govoreći u podkastu „6.75”, posebno se dotakao uloge Vanje Marinkovića u današnjem timu crno-belih. Kao neko ko je prošao ceo put od mlađih selekcija do kapitenske trake, Novica iz prve ruke razume pritisak koji nosi Marinković, ali šalje jasnu poruku – domaći igrači koji su ponikli u klubu moraju imati bezrezervnu podršku.
Veličković podseća da je Marinković izdanak Partizanove škole i da zbog toga ima poseban status koji se mora poštovati.
„Vanja je naše dete i to je kraj priče! Ja uopšte nikada u životu ne bih odobrio bilo kome da ga osporava. Znaš, to je jedno divno i naše dete. On je jedno od poslednjih dece koja su izašla iz naše škole... Oni moraju da imaju poseban tretman kod svih u hali. To je realna priča.”
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Poredeći svoju generaciju i današnje okolnosti u svlačionici, Novica je objasnio sa kakvim se sve izazovima Marinković suočava kao kapiten i jedan od retkih domaćih igrača u timu.
„Domaći igrači su danas u manjini. Mislim, nema šta da krijem, to svi znaju. U moje vreme nas 10 ili 12 je posle treninga išlo zajedno na kafu i ručak, svi smo bili nerazdvojni. Danas su druga vremena i može da nastane veliki jaz. Ti sada imaš dete koje se priključuje prvom timu i saigrača ili protivnika od 30 godina... Teško je Vanji u ovoj ulozi, stvarno je teško. Ne znam da li bih ja danas mogao da hendlujem sve te stvari u svlačionici.”
Novica se posebno osvrnuo na javnost i kritike koje dolaze sa interneta, naglašavajući da se prema mladim i domaćim igračima često postupa nepravedno.
„Ljudi preko ovih mreža daju sebi mnogo za pravo. Ja sam sve pogasio, ne mogu više da gledam i slušam ko najavljuje transfere i komentariše. Muka mi je od toga. Uz te stvari gde svako može da komentariše, mi dolazimo u situaciju da se od deteta kakav je Vanja stvara neka negativna slika, što je meni apsurdno.”
Za kraj, Veličković poziva na strpljenje i veru u domaće košarkaše.
„Ja bih voleo da imamo više vere u te domaće igrače. Pa da si svima nama u tim godinama tražio dlaku u jajetu – našao bi je! Svako može da nađe manu ako hoće. Ali mi o našim momcima moramo da brinemo, da ih podržimo i da ih izvedemo na pravi put.”