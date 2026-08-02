TRANSFERI UŽIVO (nedelja, 2. avgust)
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ned. 02.08.26. | 09:04
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Kolo Muani u Juveu za 38.000.000 + 12.000.000. Opširnije OVDE.
- Jovan Milosavljević na Zvezdinom skeneru. Opširnije OVDE.
- MLS zove Romelua Lukaku. Opširnije OVDE.
- Bolonja šalje Mihajla Ilića u Seriju B. Opširnije OVDE.
- Vasilije Adžić ide u Sasuolo po minute. Opširnije OVDE.
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