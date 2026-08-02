Železničar, Koković i povratak u realnost
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 17:23
„Iskreno se nadam da će nam dvomeč sa Bragom poslužiti kao referenca za rast“, kaže trener Pančevaca pred meč sa Lučancima
Ni najvećim našim klubovima nije uvek lako da se svetala najveće pozornice spuste na manje spektakularnu scenu zvanu Mozzart Bet Superliga Srbije. A, takav izazov čekaće Železničar u ponedeljak veče.
Posle dvomeča sa Bragom, posle kojeg su Pančevci pobrali aplauze i pored dva poraza i ispadanja, ekipu Radomira Kokovića čeka u ponedeljak (21.00) sudar sa ekipom Mladosti iz Lučana. Trener Železničara se nada da prebacivanje na domaći kolosek neće mnogo uticati na njegove pulene.
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„Za nas je evropski put završen i vreme je da se vratimo u realnost koja se zove Superliga Srbije. Iskreno se nadam da će ovaj dvomeč sa Bragom poslužiti kao referenca za naš rast i da će momci, ali i mi u stručnom štabu, što pre procesuirati ovo iskustvo, usvojiti neke stvari i načiniti nas boljima. Jako je bitno da što pre, pre svega psihološki, stavimo ovo što je bilo u Evropi iza sebe i da se okrenemo izazovima u domaćem šampionatu“, ocenio je Koković.
U Pančevo stiže Mladost, paradoksalno – najstariji tim u ligi. Ekipa koja obara ritam, igra zatvoreno i jako je teško probiti.
„Mi imamo jako mlad tim i nadam se da nećemo imati oscilacije koje su karakteristične za mlade ekipe. U goste nam dolazi Mladost, najiskusnija ekipa u Superligi, sa puno igrača koji imaju mnogo ozbiljnih sezona u nogama i koji su na nivou Srbije odigrali mnogo ovakvih utakmica. To je sudar dva različita koncepta – najiskusniji tim protiv najmlađeg tima. Mislim da će ključ biti naš oporavak, kako fizički, tako i mentalni“, poručio je Radomir Koković.