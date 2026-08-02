Železničar, Koković i povratak u realnost

„Za nas je evropski put završen i vreme je da se vratimo u realnost koja se zove Superliga Srbije. Iskreno se nadam da će ovaj dvomeč sa Bragom poslužiti kao referenca za naš rast i da će momci, ali i mi u stručnom štabu, što pre procesuirati ovo iskustvo, usvojiti neke stvari i načiniti nas boljima. Jako je bitno da što pre, pre svega psihološki, stavimo ovo što je bilo u Evropi iza sebe i da se okrenemo izazovima u domaćem šampionatu“, ocenio je Koković.

U Pančevo stiže Mladost, paradoksalno – najstariji tim u ligi. Ekipa koja obara ritam, igra zatvoreno i jako je teško probiti.

„Mi imamo jako mlad tim i nadam se da nećemo imati oscilacije koje su karakteristične za mlade ekipe. U goste nam dolazi Mladost, najiskusnija ekipa u Superligi, sa puno igrača koji imaju mnogo ozbiljnih sezona u nogama i koji su na nivou Srbije odigrali mnogo ovakvih utakmica. To je sudar dva različita koncepta – najiskusniji tim protiv najmlađeg tima. Mislim da će ključ biti naš oporavak, kako fizički, tako i mentalni“, poručio je Radomir Koković.