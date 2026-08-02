Prvi presek Maksimovićevih priprema: Ocena prelazna, ali ima primetnih falinki

Svestan je toga Demikelis. Pogodilo se još da se Kristof Baumgartner povredio tokom priprema za Mundijal, morao je na duže bolovanje, pa je RB Lajpcig ostao samo sa Maksimovićem kao klasičnom “desetkom” u timu.

Argentincu je u River Plejtu formacija bila takva da baš mnogo zavisi od igre plejmejkera, a pretpostavka je da će i Bikovi igrati slično. Zbog svega toga Maksimovićevi nastupi protiv niželigaša Altglijenika (2:1), Ingolštata (1:0) i pogotovo Verla (4:0) u subotu su bili pod posebnom lupom javnosti.

18.30: (2,35) Genk (3,40) Tvente (2,75)

Maksimović je Nemcima demonstrirao ono što smo gledali od talentovanog Pazarca i u dresovima Crvene zvezde i povremeno reprezentacije Srbije. U potpunosti je kontrolisao tempo tima, znao je kada da uspori, a kada da jednim dodavanjem ubrza igru i “iseče” odbranu rivala. Analitičar Kikera navodi da su Maksimovićeva intuicija da se uvek nađe na pravom mestu na terenu, sposobnost da šalje loptu u prostor briljantnim razigravanjima levom nogom i kvalitet prilikom izvođenja prekida konstantna opasnost po protivnički gol.

To su kvaliteti na nivou najboljih bundesligaških plejmejkera, ali postoje mane koje ni posle godinu dana u Nemačkoj nije uspeo da reši. Pre svega tu se misli na njegovu fizičku konstituciju, pošto uprkos tome što je radio po posebnom režimu nije uspeo da “nabaci” željene kilograme. Sa svojih 181 centimetara visine 66 kilograma je premalo za tako fizički zahtevnu ligu.

Takođe, Kiker navodi da su kroz neformalne razgovore iz kluba izrazili zabrinutost za Maksimovićevu mentalnu zrelost. Odnosno, smatraju da bi na treninzima (a i van njih) mogao da radi malo više bez lopte. Konkretno, u teretani.