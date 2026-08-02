Prvi presek Maksimovićevih priprema: Ocena prelazna, ali ima primetnih falinki
Vreme čitanja: 3min | ned. 02.08.26. | 17:01
Ako novi trener RB Lajpciga Martin Demikelis ne bude u potpunosti zadovoljan srpski vezista će morati na jednogodišnju pozajmicu, ali u neki klub koji će mu garantovati mesto u prvom timu
Više puta ovog leta je Andrija Maksimović bio tema najvećih nemačkih medija. Ove nedelje ponovo se našao na naslovnoj strani Kikera, koji je ovog puta analizirao ono što smo mogli da vidimo od 19-godišnjeg fudbalera tokom prve faze priprema RB Lajpciga. Dobio je prelaznu ocenu, ali i upozorenje koje stvari bi valjalo da popravi da bi ostvario pun potencijal u Bundesligi.
Naime, već je dobro poznata priča da je prethodni trener Ole Verner smenjen posle rezultatski uspešne sezone (izboren plasman u Ligu šampiona) zbog toga što nije uspeo da obezbedi prostor za Maksimovića i Joana Bakajoka. Njih dvojica su koštali Bikove 32.000.000 evra samo za obeštećenje, a to je preozbiljan novac da bi oni samo sedeli na klupi i trenirali sa ekipom.
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Svestan je toga Demikelis. Pogodilo se još da se Kristof Baumgartner povredio tokom priprema za Mundijal, morao je na duže bolovanje, pa je RB Lajpcig ostao samo sa Maksimovićem kao klasičnom “desetkom” u timu.
Argentincu je u River Plejtu formacija bila takva da baš mnogo zavisi od igre plejmejkera, a pretpostavka je da će i Bikovi igrati slično. Zbog svega toga Maksimovićevi nastupi protiv niželigaša Altglijenika (2:1), Ingolštata (1:0) i pogotovo Verla (4:0) u subotu su bili pod posebnom lupom javnosti.
18.30: (2,35) Genk (3,40) Tvente (2,75)
Maksimović je Nemcima demonstrirao ono što smo gledali od talentovanog Pazarca i u dresovima Crvene zvezde i povremeno reprezentacije Srbije. U potpunosti je kontrolisao tempo tima, znao je kada da uspori, a kada da jednim dodavanjem ubrza igru i “iseče” odbranu rivala. Analitičar Kikera navodi da su Maksimovićeva intuicija da se uvek nađe na pravom mestu na terenu, sposobnost da šalje loptu u prostor briljantnim razigravanjima levom nogom i kvalitet prilikom izvođenja prekida konstantna opasnost po protivnički gol.
To su kvaliteti na nivou najboljih bundesligaških plejmejkera, ali postoje mane koje ni posle godinu dana u Nemačkoj nije uspeo da reši. Pre svega tu se misli na njegovu fizičku konstituciju, pošto uprkos tome što je radio po posebnom režimu nije uspeo da “nabaci” željene kilograme. Sa svojih 181 centimetara visine 66 kilograma je premalo za tako fizički zahtevnu ligu.
Takođe, Kiker navodi da su kroz neformalne razgovore iz kluba izrazili zabrinutost za Maksimovićevu mentalnu zrelost. Odnosno, smatraju da bi na treninzima (a i van njih) mogao da radi malo više bez lopte. Konkretno, u teretani.
Za RB Lajcpig od danas kreće ona glavna faza priprema. Ekipa je stigla u Salfelden, gde će se spremati narednih devet dana. Tokom tih treninga Maksimović će morati da ubedi Demikelisa da u potpunosti može da se osloni na njega. U suprotnom, pozajmica mu ne gine...
Kako se navodi, u RB Lajpcigu ne nameravaju da im Maksimović ponovo presedi sezonu na klupi ili da ulazi u igru u nebitnim fazama meča. Ako Argentinac proceni da Srbin još nije spreman za veću ulogu mladi vezista će morati da ode negde na pozajmicu, u ekipu koja bi mu garantovala minutažu u prvom timu.
Podsetimo, Maksimović je ugovorom vezan za Bikove do leta 2030. godine, a prema svim informacijama koje nam stižu iz Nemačke u tom klubu imaju ozbiljne planove za njega.
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