Kako je Maksim lupao po Orenburgu (VIDEO)

Centralna figura meča bio je Maksim Glušenkov, koji je dao sva tri gola za tim iz Sankt Peterburga. Ali, ruski mediji su odmah izvukli podatak da napadač nebeskoplavih ima nešto „lično“ protiv Orenburga: u sezoni 2022/23 je dao dva gola i asistenciju protiv ovog kluba kada je igrao za Krila Sovjetov, a onda u prolećnom delu još dva gola, kada je prešao u Lokomotivu. Naredne sezone je upisao dve asistencije za Lokomotivu, a prošle sezone dva gola i asistenciju za Zenit. I danas tri „komada“. Igračima Orenburga verovatno u momentu pozli kada vide da lopta ide do Maksima Glušenkova.

Prvi gol je pao tako što je Glušenkov dobio loptu iza leđa odbrane po desnoj strani i uspeo je iz trka da pogodi kontra ugao. A, drugi je bio spektakularan, levicom je sa distance poslao fudbal „u 90 stepeni“. Treći je, već, bio rutinska egzekucija posle uigrane varijante iz prekida.

Šampion je posle dva prva kola, dva gostovanja, zaseo na čelo kolone i izgleda impresivno. U redu, tek je početak, ali...