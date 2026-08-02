Kako je Maksim lupao po Orenburgu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 16:55
Glušenkov dao het-trik za Zenit – 3:0
Čuveni mitraljez Maksim je lupao po diviziji, a Maksim Glušenkov je „lupao“ po Orenburgu, iz svih pozicija. Domaći tim nije mogao da se odbrani od napasti sa Zenitovog desnog boka.
Šampion Rusije je zastrašujuće otvorio novu sezonu. Posle pet komada spakovanih u mrežu Akrona prošle nedelje (5:1), sada je razbio Orenburg i to ponovo u gostima – 3:0.
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Centralna figura meča bio je Maksim Glušenkov, koji je dao sva tri gola za tim iz Sankt Peterburga. Ali, ruski mediji su odmah izvukli podatak da napadač nebeskoplavih ima nešto „lično“ protiv Orenburga: u sezoni 2022/23 je dao dva gola i asistenciju protiv ovog kluba kada je igrao za Krila Sovjetov, a onda u prolećnom delu još dva gola, kada je prešao u Lokomotivu. Naredne sezone je upisao dve asistencije za Lokomotivu, a prošle sezone dva gola i asistenciju za Zenit. I danas tri „komada“. Igračima Orenburga verovatno u momentu pozli kada vide da lopta ide do Maksima Glušenkova.
Prvi gol je pao tako što je Glušenkov dobio loptu iza leđa odbrane po desnoj strani i uspeo je iz trka da pogodi kontra ugao. A, drugi je bio spektakularan, levicom je sa distance poslao fudbal „u 90 stepeni“. Treći je, već, bio rutinska egzekucija posle uigrane varijante iz prekida.
Šampion je posle dva prva kola, dva gostovanja, zaseo na čelo kolone i izgleda impresivno. U redu, tek je početak, ali...
RUSIJA 1 - 2. KOLO
Petak
Rodina - Rostov 2:4 (1:1)
/Poco 4, Sako 74ag - Komarov 16p, Krizan 52ag, Langovič 56, Šantali 90/
Subota
Akron - Rubin 1:2 (1:2)
/Dimitrijev 29 - Arojo 15, Daku 19/
CSKA Moskva – Krilja Sovjetov 1:1 (1:0)
/Popović 32 – Vitjugov 63/
Dinamo Mahačkala - Lokomotiva 2:1 (0:1)
/Miro 57, Gluškov 73 - Rakov 31/
Baltika - Dinamo Moskva 2:1 (0:0)
/Titkov 57, Hil 74p - Gomes 76/
Nedelja
Orenburg - Zenit 0:3 (0:1)
/Glušenkov 6, 58, 66/
17.15: (1,33) Krasnodar (5,00) Fakel (10,0)
19.30: (3,80) Ahmat (3,45) Spartak Moskva (2,00)
***kvote su podložne promenama