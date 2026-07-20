Vlahović neće više da čeka Barsu? Već izgubio 500.000 evra, okreće se realnim opcijama

Katalonski Sport piše da je Barselona stavila Vlahoviću do znanja da je Hulijan Alvarez njen prvi izbor i da će o drugim rešenjima razmišljati tek kada se raspetlja situacija sa Argentincem iz Atletika. U međuvremenu se pojavila opcija da Barselonu napusti Feran Tores, pa je Vlahović čekao i taj epilog, ali izgleda od selidbe junaka mundijalskog fudbala u PSŽ neće biti ništa. Zato Sport danas piše da Vlahović više ne gaji nadu o prelasku u Barsu i da se okrenuo realnijim opcijama poput Juventusa i Bešiktaša sa kojima je spreman da razgovara.

Turci mu nude trogodišnji ugovor vredan 8.000.000 evra neto, uz 10.000.000 evra bonusa za potpis. Međutim, Vlahović se nadao tim parama u nekoj atraktivnijoj sredini. Juventus je i napustio jer nije hteo da pristane na drastično slabije finansijske uslove od onih koje je imao. Podsetimo, u poslednjoj godini ugovora je zarađivao 12.000.000 evra neto, a Juventus mu je za produžetak nudio duplo manje. Srbin je tu ponudu smatrao slabom i saradnja se završila.

Međutim, kako se od tada ni Juventus, ni Vlahović nisu pomerili sa nulte tačke, sada je opet moguć nastavak saradnje. Trener Spaleti ga želi i to nije sporno, ali nema još konkretnih koraka od strane direktorskog tandema Karnevali–Masara. To bi moglo da se promeni nakon najnovije povrede novajlije Džefa Ekatora, koji je pojačao napad posle transfera iz Đenove za skoro 17.000.000 evra. Odsustvovaće oko mesec dana i Juve polako ulazi u problem sa napadačima. Spaleti želi da se reši Loisa Opende i Džonatana Dejvida, koje traže klubovi poput Liona, Lansa, Koventrija, Trabzona, Pariza… Na Arka Milika ne može ozbiljno da se računa zbog čestih problema sa povredama, što Spaletija praktično ostavlja bez klasičnog napadača na pripremama?! Ako Dejvid i Openda odu ubrzo, Juventus će biti u ozbiljnom problemu.

Juventusova prva meta je Randal Kolo Muani, sa kojim imaju dogovor i spremni su da ga plate Pari Sen Žermenu oko 40.000.000 evra. Alternative su Rišarlison iz Totenhema i Serlot iz Atletika. Ali niko od njih još nije ni blizu potpisa i zato je Vlahovićevo ime sve aktuelnije. Srbin može da računa na ono što mu je nuđeno zimus: 6.000.000 evra godišnje plus mali bonus za potpis. Tada mu to nije odgovaralo, ali sada ni on nije u situaciji da ima mnogo izbora. Već je izgubio 500.000 evra za mesec dana otkako nema ugovor. U Juventusu može da dobije maksimalno oko 15.000.000 evra za dve godine, dok bi u Bešiktašu inkasirao blizu 35.000.000 za tri godine.

Izbor nije lak i nema mnogo vremena jer Bešiktaš neće čekati celo leto. Ali odlazak u Tursku u najboljim igračkim godinama sklanja ga iz centra fudbalske mape… Do početka avgusta bi situacija trebalo da se iskristališe oko srpske „devetke”.