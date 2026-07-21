NAJAVA DANA (utorak, 21. jul): Start Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pa ostali izazovi

ARARAT JERMENIJA – ŠAMROK ROVERS, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Ararat se u prvom kolu natezao sa Rigom, koju je dobio sa 2:0, a zatim umalo sve uprskao, pošto je na revanšu poražen sa 3:2. Irci su bukvalno cepali tikete kada su poraženi od Florine, da bi zatim isti tim na revanšu savladali sa 5:1. Usledio je meč Kupa Irske protiv Kork Sitija, koji su dobili na produžetke, pri konačnih 4:1. Dakle umor stiže ovu ekipu, pa bi ova utakmica mogla potencijalno da bude neizvesna.

MJALBI – LINKOLN RED LAMPS, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Iako je Mjalbi favorit, Linkoln stiže u dobroj formi i sa dugim nizom bez poraza, obećavajući težak izazov šveđanima koji su na papiru mnogo kvalitetniji. Naime, Šveđani su u poslednje vreme upali u krizu, budući da iz proteklih pet kola šampionata imaju četiri remija i poraz od AIK-a. Ovo im je prilika da se trgnu iz letargije.

SABAH BAKU – KUPS, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

KuPS je odigrao već 16 kola šampionata, i trenutno je na prvom mestu sa dva boda više nego što ima Inter Turku. Sve u svemu, vuidi se da je vođa Finske lige prvi na tabeli i da je spreman za gostovanje u Azerbejdžanu. Sabah ulazi u ovaj dvomeč sa maksimalnim samopouzdanjem nakon što je u prvom kolu zabeležio obe pobede protiv ekipe Nju Sejnts (2:0 kod kuće i 2:1 u gostima), primivši samo jedan gol. KuPS je bio bolji od Vardara, primivši tri gola na domaćem terenu (poraz 2:3 posle koje dolazi pobede od 2:0 u gostima).

ARHUS – LEH POZNANJ, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Leh Poznanj je pred ovaj meč igrao finale Superkupa Poljske, i salavio sa 3:1. Sve u svemu, dobra uvertira pred gostovanje Arhusu, koji je na pripremama poražen samo od Union Sen Žiloaza sa 2:1. Procenjuje se da je reč o timovima približnih kvaliteta, ali se da zapaziti i da na poslednjih pet mečeva Poljaka, nije bilo utakmice na kojoj nije dolazila 4+ igra.

FENERBAHČE – GORNIK ZABŽE, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Fenerbahče je na pripremama igrao sa Admirom, Pogon Šćećinom i LASK-om, i sve tri utakmice je dobio. Gornik je kao što rekosmo poražen u finalu Superkupa Poljske, a pre toga je s promenljivom srećom igrao na pripremama. Po sastavu, odnosno po kvalitetu, jasno je da su turci ovde oni koji će se pitati za sve.



TUN – DIN. ZAGREB, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Švajcarski šampion Tun dočekuje zagrebački Dinamo u duelu dve ekipe sa potpuno različitim uvertirama pred ovaj evropski dvoboj. Domaći Tun je prošle sezone napravio senzaciju osvajanjem domaće titule, ali u ovaj susret ulazi nakon loše završnice prvenstva i promenljivih rezultata u pripremnom periodu. Sa druge strane, Dinamo Zagreb stiže u Švajcarsku u sjajnoj formi, pun samopouzdanja nakon dominantnog osvajanja prvenstva Hrvatske sa 18 bodova prednosti i stoprocentno uspešnih letnjih priprema.

KLAKSVIK – KAUNO ŽALGIRIS, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Litvanci su u prethodnom kolu igrali sa Dritom, pa tako beležimo remi na prvom meču, a zatim njihovu pobedu u gostima sa 2:3, i to odlučujućim golom u 93. minutu utakmice. Dakle, na iglene uši su prošli, dok je Klaksvik vrlo mirno odigrao i dobio oba meča s Bisenom, uz GG3+ ishode. Sve u svemu, mogla bi ovo da bude napeta utakmica.

VIKINGUR REJKJEVIK – HAPOEL BER ŠEVA, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Strašan gol Nikolaja Hansena u 92. minutu prve utakmice protiv Đera na Vikingsvoluru ispostavio se kao pogodak koji je odveo Vikingur Rejkjavik u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Oni su prošli dalje ukupnim rezultatom 3-2, nakon uzbudljivog revanša sa četiri gola prošlog utorka. Hapolel Ber Ševa je pred ovaj meč izgubila finale Superkupa Izrala, od Makabi Tel Aviva, pri konačnih 1:3. Videćemo da li je nervoza zbog tog meča prošla.

GETEBORG – LEVADIJA, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Geteborg je oočajno startovao sezonu, pošto je posle 13 odigranih kola, na 13. mestu, i ne piše mu se dobro. Levadija je u prvom kolu sa po 5:0 tukla Karnarfon, što joj samo duva u leđa vetar, pred utakmicu sa Šveđanima koji i nisu baš raspoloženi, mada su uoči ove utakmice dobili Bromajpokarnu.