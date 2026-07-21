Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Na žilet od savršenstva

ZAOKRUŽENO

RAPID BUK. - SEPSI (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 1:0

Zajedno sa Mozzart Bet Superligom minulog vikenda krenulo je i rumunsko prvenstvo gde titulu brani Univerzitatea iz Krajove. Ovde su kladioci jurili keca i nekako ga ujurili. Jedini gol na meču delo je Paskanua i to tek u 88. minutu.

HK KOPAVOGUR - VESTRI I. (tip 1, kvota 1,48) – rezultat 6:2

Veoma visok rezultat kao potvrda ono što je stotine MOZZARTOVIH kladioca dana očekivalo, a to je pobeda HK Kopavogura u okviru 14. runde druge lige Islanda, popularne Divizije 1. Hrabro i pametno odigrano na tiektima.

SPORTING - STRAZBUR (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 7:0

Mundijal je završen, Španci su zasluženo podigli Zlatni globus, svanuo je novi dan i kreću poslednje pripreme timova iz velikih liga pre nego što i one krenu, uglavnom u avgustu. A ovde smo videli da će Sporting moći da igra značajnu ulogu, i u domaćem prvenstvu i na kontinentu, iako je nakon razočaravajuće sezone uveo mnogo promena u tim.

SAO KAETANO - EC SAO ŽOZE (tip 2, kvota 1,45) – rezultat 1:2

Svaka čast MOZZARTOVIM, igračima koji su uplatili pare na ovaj kladilački tip iz brazilske Kopa Pauliste. Kvota nije bila velika, ali se na kraju isplatila pošto je bilo veoma, veoma napeto, iako je konačan rezultat stajao i na kraju prvog poluvremena.

MUŠUC RUNA - ORENSE SC (tip 1, kvota 1,95) – rezultat 2:1

Evo i jednog meča iz ekvadorskog prevsntva među Top 10 najigranijih tipova dana u MOZZARTU. Očigledan rizik velikog broja naših igrača, koji e na kraju ipak isplatio, iako je bilo veoa napeto. Lepa kvota, lepa zarada.

SA BULO - BALOMPI (tip 1, kvota 1,58) – rezultat 2:1

Pored Ekvadora, među Top 10 najigranijih tipova dana iz Južne Amerike stiže nam još i ovaj iz bolivijskog šampionata. Inače, ovaj rezultat je stajao na semaforu već nakon 61 minuta igre kada je Klure zatresao svoju mrežu i tako doneo konačnu prednost domaćem sastavu.

KEFLAVIK - AKRANES (tip 1, kvota 2,30) – rezultat 5:2

Odlilčna predstava domaćeg sastava na ovom susretu 15. runde islandskog fudbalskog šampionata. Keflavik je odigrao majstorski, ozbiljno i već do 54. minuta na semaforu je stajao rezultat 4:0. Dalje je sve bilo rutina.

NORBI - SUNDSVAL (tip 1, kvota 1,93) – rezultat 3:1

Nakon kraće pauze nastavljen je švedski šampionat, retko pouzdano fudbalsko takmičenje za klađenje, te su mudri MOZZARTOVI igrači ovde odlično iskoristili priliku da lepo zarade.

PRECRTANO

ERGRITE - JURGORDEN (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 0:0

Prazne puške na ovom susretu 13. kola švedskog šampionata, popularnog Alsvenkana. Mora se priznati da je ovo veliki kiks favorizovanog domaćina protiv tima koji se grčevito bori da ne bude na neka od poslednja dva mesta na tabeli, koja direktno vode u niži rang.